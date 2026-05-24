От НПЗ в Рязани почти ничего не осталось: появились новые спутниковые снимки

В ночь на 15 мая Украина нанесла очередной удар по одному из крупнейших НПЗ России – "Рязанскому". Новые спутниковые снимки свидетельствуют об огромных разрушениях завода.

Спутниковые снимки за 24 мая показывают повреждения, которых не было видно на предыдущих кадрах. Их опубликовал канал Dnipro Osint.

Насколько серьезными являются разрушения НПЗ в Рязани?

Так, на новых снимках можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.

Что осталось от завода после последней атаки, 24 мая / Фото Dnipro Osint

Ранее канал сообщал о повреждении технологических эстакад установок ЭЛОУ-АВТ-3, ЭЛОУ-АВТ-6, АВТ-1. Они были заметны на снимках за 18 мая.

Разрушение завода НПЗ в Рязани, 18 мая / Фото Dnipro Osint

Итак, суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя 90 – 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода.

Напомним, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Этот завод производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Под атаками Украины не было только два российских НПЗ

С начала войны Украина атаковала не менее 24 из 33 российских НПЗ мощностью более 1 миллиона тонн нефти в год. Всего было нанесено 158 ударов. Среди крупнейших заводов вне зоны атак остались только Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Чаще всего били по Рязанскому и Саратовскому заводам – по 15 раз, а Сызранский атаковали 11 раз.

Из-за этих ударов часть заводов сокращала или останавливала работу, а переработка нефти в России упала до самого низкого уровня с 2009 года.