Помогают на фронте больше всего: какие средства крайне необходимы ВСУ

Бригада НГУ "Рубеж" объявила важный сбор. Военные просят помочь собрать миллион гривен на средства, в которых сегодня особенно нуждается фронт.

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что едва ли не самая большая потребность сейчас есть в средствах РЭБ. Они помогают бороться с вражескими дронами и фактически спасают жизни наших бойцов.

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Почему РЭБы так необходимы

Средств радиоэлектронной борьбы на фронте много не бывает, потому что есть разные частоты. К сожалению, враг активно учится на своих ошибках. Он теряет много коптеров, БПЛА, дронов различного типа, но постоянно экспериментирует с частотами, с принципами действия.

Оккупанты пытаются в определенных случаях применять коптеры со сбросами, в других – FPV-дроны, поэтому в этом есть огромная проблема. Более того, сейчас последние дни летной погоды, поэтому враг еще активнее начал использовать БПЛА.

Они бьют ими по логистике, по передней линии, по тыловым позициям. Это и БПЛа разведчики, и "Ланцеты", и ударные дроны. Враг не стоит на месте, а один из самых эффективных методов противодействия – это системы РЭБ,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Обратите внимание! Каждый может присоединиться к сбору и помочь бригаде НГУ "Рубеж". Ссылка на банк. Номер карты банка – 5375 4112 2238 6315 5375 4112 2238 6315.

Для артиллерии РЭБы также очень нужны, ведь важно, чтобы оккупанты не видели работу наших артиллеристов. Эти средства "подавляют" связь между оператором вражеского дрона и самим ударным БПЛА, тем самым спасают жизни украинских воинов.