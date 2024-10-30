Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що чи не найбільша потреба зараз є у засобах РЕБ. Вони допомагають боротися з ворожими дронами й фактично рятують життя наших бійців.

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Чому РЕБи такі необхідні

Засобів радіоелектронної боротьби на фронті забагато не буває, тому що є різні частоти. На жаль, ворог активно вчиться на своїх помилках. Він втрачає багато коптерів, БпЛА, дронів різного типу, але постійно експериментує з частотами, з принципами дії.

Окупанти намагаються у певних випадках застосовувати коптери зі скидами, в інших – FPV-дрони, тому в цьому є величезна проблема. Ба більше, зараз останні дні льотної погоди, тому ворог ще активніше почав використовувати БпЛА.

Вони б'ють ними по логістиці, по передній лінії, по тилових позиціях. Це і БпЛа розвідники, і "Ланцети", і ударні дрони. Ворог не стоїть на місці, а один з найефективніших методів протидії – це системи РЕБ,

– наголосив Володимир Назаренко.

Зверніть увагу! Кожен може долучитися до збору й допомогти бригаді НГУ "Рубіж". Посилання на банку. Номер картки банки – 5375 4112 2238 6315.

Для артилерії РЕБи також дуже потрібні, адже важливо, щоб окупанти не бачили роботу наших артилеристів. Ці засоби "подавлюють" зв'язок між оператором ворожого дрона і самим ударним БпЛА, тим самим рятують життя українських воїнів.