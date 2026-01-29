Минус еще один козырь России: украинские защитники уничтожили комплекс РЭБ "Тирада-2"

FPV-дроны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" на Южно-Слобожанском направлении. По цели отработало подразделение пограничников.

Комплекс был одним из новейших и усложнял работу украинских защитников. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Смотрите также Город-призрак на грани своего существования: как сегодня выглядит Константиновка

Что известно об уничтожении российского комплекса РЭБ?

По цели отработали подразделение РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда совместно с батальоном беспилотных систем "STAR" 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Уничтожен комплекс "Тирада-2" предназначен для подавления спутниковой связи. В результате удара вражеское средство РЭБ полностью выведено из строя и больше не представляет угрозы для украинских подразделений.

Еще одна дорогая игрушка противника превратилась в груду металла,

– написали пограничники.

Украинские военные уничтожили российский комплекс РЭБ "Тирада-2": смотрите видео

Обратите внимание! Тирада-2 – российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначен для вывода из строя спутников связи. Разработка этой системы началась в 2001 году. На поле боя в Украине он впервые появился в марте 2019 года на оккупированной Россией части Донбасса.

Какие российские цели недавно попали под удар украинских защитников?