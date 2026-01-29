Минус еще один козырь России: украинские защитники уничтожили комплекс РЭБ "Тирада-2"
- FPV-дроны уничтожили российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Южно-Слобожанском направлении благодаря усилиям пограничников и батальона беспилотных систем ВСУ.
- Уничтоженный комплекс был предназначен для подавления спутниковой связи и теперь больше не представляет угрозу для украинских подразделений.
FPV-дроны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2" на Южно-Слобожанском направлении. По цели отработало подразделение пограничников.
Комплекс был одним из новейших и усложнял работу украинских защитников. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Что известно об уничтожении российского комплекса РЭБ?
По цели отработали подразделение РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда совместно с батальоном беспилотных систем "STAR" 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Уничтожен комплекс "Тирада-2" предназначен для подавления спутниковой связи. В результате удара вражеское средство РЭБ полностью выведено из строя и больше не представляет угрозы для украинских подразделений.
Еще одна дорогая игрушка противника превратилась в груду металла,
– написали пограничники.
Украинские военные уничтожили российский комплекс РЭБ "Тирада-2": смотрите видео
Обратите внимание! Тирада-2 – российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначен для вывода из строя спутников связи. Разработка этой системы началась в 2001 году. На поле боя в Украине он впервые появился в марте 2019 года на оккупированной Россией части Донбасса.
Какие российские цели недавно попали под удар украинских защитников?
8-й корпус ДШВ нанес серии результативных ударов по российской технике на Северо-Слобожанском направлении. Потери, нанесенные России, оцениваются в миллионы долларов и имеют стратегическую важность. Одним из самых заметных результатов стало поражение двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" различных модификаций.
Дронари 210 Отдельного штурмового полка вывели из строя российскую самоходную артиллерийскую установку в Запорожье. САУ больше не сможет работать по украинским позициям.
Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских войск в Донецкой области, в частности по скоплению живой силы и пункту управления БпЛА. Под удар также попали нефтебаза в Воронежской области и другие военные цели на оккупированных территориях Украины и в России были поражены, вызвав возгорание и густой дым.