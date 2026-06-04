"Украинцы этого не позволят": генсек НАТО прямо из Киева заявил, что Россия не выиграет войну

Россия продолжает использовать массированные атаки по украинским городам как инструмент запугивания и давления на гражданское население, однако это никогда не позволит Москве выиграть эту войну, в частности из-за неудач на фронте.

Такую позицию высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев, который он совершил вместе с 32 послами Альянса.

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Что заявил Рютте в Киеве?

Генсек НАТО напомнил, что в течение последних дней Россия нанесла ряд массированных ударов беспилотниками и ракет по Киеву. По его словам, в результате атаки значительные разрушения понесли объекты гражданской инфраструктуры.

Я сейчас здесь, в Киеве, на улице на Лукьяновке, которая является частью Киева. И позади меня вы видите разрушения, нанесенные за последние 10 дней... А это – универмаг, который очень сильно пострадал. Что-то вроде торгового центра, но здесь также есть станция метро,

– рассказал он в видео.

По его словам, украинские спасатели и экстренные службы работают в единой системе и ежедневно работают в опасности во время ликвидации последствий российских атак из-за риска повторных атак, один из них погиб недавно.

По его мнению, путем обстрелов Россия пытается посеять страх и террор среди украинцев, что свидетельствует о неспособности оккупационных войск достичь своих целей на фронте, где украинские военные демонстрируют эффективное сопротивление.

О чем свидетельствует усиление обстрелов?

"Украинцы демонстрируют чрезвычайно хорошие результаты. Поэтому вместо того, чтобы действовать на линии фронта – где они все еще присутствуют, но не побеждают – они пытаются создать такой страх и террор в городах", – подчеркнул он.

Он констатировал свое пребывание в Киеве вместе с послами всех стран-членов НАТО, что стало демонстрацией поддержки Украины и ответом на призывы России к иностранным дипломатическим миссиям покинуть украинскую столицу.

По его словам, подобное присутствие представителей всех государств НАТО в Киеве является четким сигналом солидарности с Украиной. Отдельно он выразил уважение к стойкости гражданского населения и действий украинских военных на фронте.

Россияне никогда не выиграют эту войну. Украинцы никогда не позволят этому произойти. Мы не позволим этому произойти,

– заверил он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой уже встретился с союзниками Североатлантического альянса на территории заповедника "София Киевская" на фоне угроз России.