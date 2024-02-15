Вместе с обслугой: разведчики показали, как сожгли российскую РЛС у границы
Источник:ГУР
Украинские спецназовцы нанесли удар по российской радиолокационной станции. В результате поражения она вышла из строя. Кроме того, под прицелом был личный состав врага.
13 февраля 2024 года группа ГУР МО Украины "Гуси-9" выполнила успешную операцию против вражеской РЛС "Каста-2Е2", расположенной возле украинско-российской границы. Также разведчики опубликовали видео, на котором видно ликвидацию.
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Удар по РЛС "Каста-2Е2" россиян
"Каста-2Е2" – это мобильная радиолокационная станция, которая обеспечивает контроль воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на расстоянии до 150 километров. Ее уничтожение лишает врага возможности мониторинга важных регионов.
В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери,
– заявили в Главном управлении разведки.
Радиолокационный комплекс "Каста-2Е2" до момента поражения осуществлял мониторинг воздушного пространства над Харьковской и Сумской областями Украины, а также над приграничными регионами России. Потери обслуги РЛС и ее вывод из строя является четким сигналом о высокой эффективности украинской разведки.
Операция группы "Гуси-9" является примером высокой квалификации и мужества, в частности, нашей разведки, которая продолжает с другими подразделениями отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны.
Больше о потерях оккупантов
Силы обороны продолжает демонстрировать свою способность эффективно противостоять агрессору. Этим, среди прочего, они укрепляют позиции Украины на международной арене.
- Международный институт стратегических исследований утверждает, что оккупанты потенциально могут выдержать еще 3 года тяжелых потерь. За это время широкомасштабной войны они потеряли около 3 000 танков. Быстро пополнять запасы не представляется возможным.
- Важно, что в ночь на 14 февраля наши защитники уничтожили большой десантный корабль захватчиков "Цезарь Куников", что был в районе Алупки во временно оккупированном Крыму. Судно пошло на дно после того, как его поразили 5 дронов типа MAGURA V5.
- Кроме того, в Генштабе информировали утром 15 февраля, что всего с начала полномасштабного вторжения на войне против Украины погибло 399 090 оккупантов. Так, только за минувшие сутки Вооруженные Силы ликвидировали 950 представителей личного состава врага.