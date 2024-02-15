Вместе с обслугой: разведчики показали, как сожгли российскую РЛС у границы

Украинские спецназовцы нанесли удар по российской радиолокационной станции. В результате поражения она вышла из строя. Кроме того, под прицелом был личный состав врага.

13 февраля 2024 года группа ГУР МО Украины "Гуси-9" выполнила успешную операцию против вражеской РЛС "Каста-2Е2", расположенной возле украинско-российской границы. Также разведчики опубликовали видео, на котором видно ликвидацию.

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Удар по РЛС "Каста-2Е2" россиян

"Каста-2Е2" – это мобильная радиолокационная станция, которая обеспечивает контроль воздушного пространства и обнаружения воздушных целей на расстоянии до 150 километров. Ее уничтожение лишает врага возможности мониторинга важных регионов.

В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери,

– заявили в Главном управлении разведки.

Радиолокационный комплекс "Каста-2Е2" до момента поражения осуществлял мониторинг воздушного пространства над Харьковской и Сумской областями Украины, а также над приграничными регионами России. Потери обслуги РЛС и ее вывод из строя является четким сигналом о высокой эффективности украинской разведки.

, этот удар значительно снижает потенциал противника в ведении воздушной разведки. В то же время он повышает безопасность наших территорий.

Операция группы "Гуси-9" является примером высокой квалификации и мужества, в частности, нашей разведки, которая продолжает с другими подразделениями отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны.

Больше о потерях оккупантов

Силы обороны продолжает демонстрировать свою способность эффективно противостоять агрессору. Этим, среди прочего, они укрепляют позиции Украины на международной арене.