13 лютого 2024 року група ГУР МО України "Гуси-9" виконала успішну операцію проти ворожої РЛС "Каста-2Е2", розташованої біля українсько-російського кордону. Також розвідники опублікували відео, на якому видно ліквідацію.
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Удар по РЛС "Каста-2Е2" росіян
"Каста-2Е2" – це мобільна радіолокаційна станція, яка забезпечує контроль повітряного простору та виявлення повітряних цілей на відстані до 150 кілометрів. Її знищення позбавляє ворога можливості моніторингу важливих регіонів.
Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат,
– заявили в Головному управлінні розвідки.
Радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" до моменту ураження здійснював моніторинг повітряного простору над Харківською та Сумською областями України, а також над прикордонними регіонами Росії. Втрати обслуги РЛС та її виведення з ладу є чітким сигналом про високу ефективність української розвідки.
Операція групи "Гуси-9" є прикладом високої кваліфікації та мужності, зокрема, нашої розвідки, яка продовжує з іншими підрозділами відстоювати суверенітет та територіальну цілісність країни.
Більше про втрати окупантів
Сили оборони продовжує демонструвати свою здатність ефективно протистояти агресору. Цим, з-поміж іншого, вони зміцнюють позиції України на міжнародній арені.
- Міжнародний інститут стратегічних досліджень стверджує, що окупанти потенційно можуть витримати ще 3 роки важких втрат. За цей час широкомасштабної війни вони втратили близько 3 000 танків. Швидко поповнювати запаси не видається можливим.
- Важливо, що у ніч на 14 лютого наші захисники уразили великий десантний корабель загарбників "Цезар Куніков", що був в районі Алупки в тимчасово окупованому Криму. Судно пішло на дно після того, як його уразили 5 дронів типу MAGURA V5.
- Крім того, в Генштабі інформували вранці 15 лютого, що загалом від початку повномасштабного вторгнення на війні проти України загинуло 399 090 окупантів. Так, лише за минулу добу Збройні Сили ліквідували 950 представників особового складу ворога.