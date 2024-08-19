Очень "жирная" цель: ВСУ поразили РЛС "Каста-2Е2" на Запорожье
В последнее время штурмовые действия на Таврическом направлении приостановились. Там продолжаются преимущественно позиционные бои. Украинские военные далее наносить врагу значительные потери. Так, недавно был нанесен мощный удар по российской ПВО.
За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вражескую РЛС "Каста 2Е2". Это произошло в районе населенного пункта Зеленовка Запорожской области, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также На Юге Силы обороны поразили канатную переправу на один из островов на Днепре, – Лиховий
Потеря на несколько десятков миллионов долларов
По словам представителя, РЛС "Каста 2Е2" – глаза российской системы ПВО, дорогая и достаточно современная станция.
Имею удовольствие подтвердить, что за вчера была поражена РЛС "Каста 2Е2". Это пополнением российским системам ПВО и РЛС, которые поражаются одна за другой в последнее время в значительном количестве,
– заявил Лиховий.
Военный подчеркнул, что благодаря поражению ПВО и РЛС расчищается небо для нашей авиации на Запорожском направлении. Если говорить о "Касте", то воздушное пространство для украинских самолетов защищается на значительно более широком секторе.
Стоимость РЛС дальнего обнаружения "Каста" в зависимости от комплектации стартует от 60 миллионов долларов.
Что известно о российской РЛС "Каста"
"Каста-2Е2" предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и идентификации воздушных целей, в частности целей на предельно малых высотах.
Система также используется для управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.
Станция состоит из аппаратной машины, антенной машины и прицепа кабельных укладок - все на базе КамАЗ-4310. В комплект также входят основная и резервная электростанции, а также выносное рабочее место оператора, которое может быть расположено на расстоянии до 300 метров.