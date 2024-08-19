Очень "жирная" цель: ВСУ поразили РЛС "Каста-2Е2" на Запорожье

В последнее время штурмовые действия на Таврическом направлении приостановились. Там продолжаются преимущественно позиционные бои. Украинские военные далее наносить врагу значительные потери. Так, недавно был нанесен мощный удар по российской ПВО.

За минувшие сутки на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили вражескую РЛС "Каста 2Е2". Это произошло в районе населенного пункта Зеленовка Запорожской области, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Потеря на несколько десятков миллионов долларов

По словам представителя, РЛС "Каста 2Е2" – глаза российской системы ПВО, дорогая и достаточно современная станция.

Имею удовольствие подтвердить, что за вчера была поражена РЛС "Каста 2Е2". Это пополнением российским системам ПВО и РЛС, которые поражаются одна за другой в последнее время в значительном количестве,

– заявил Лиховий.

Военный подчеркнул, что благодаря поражению ПВО и РЛС расчищается небо для нашей авиации на Запорожском направлении. Если говорить о "Касте", то воздушное пространство для украинских самолетов защищается на значительно более широком секторе.

Стоимость РЛС дальнего обнаружения "Каста" в зависимости от комплектации стартует от 60 миллионов долларов.