Во временно оккупированном Крыму уничтожена редкая РЛС "Каста": что о ней известно
- В Крыму вероятно дронами уничтожена РЛС "Каста-2Е2", которая базировалась в районе Хуторок Евпаторийского района.
- После атаки на месте РЛС виден пожар на спутниковых снимках, и систему накрыли сеткой, что подтверждает ее уничтожение.
- Кроме РЛС, операторы СБС уничтожили российский танк Т-90M "Прорыв", систему БМ-21 "Град" и другие военные объекты с помощью FPV-дронов.
В Крыму, вероятно, дроны уничтожили РЛС "Каста-2Е2". Она базировалась в районе населенного пункта Хуторок в Евпаторийском районе.
После атаки она перестала фиксироваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об уничтожении дорогостоящей РЛС оккупантов в Крыму?
В результате атаки, вероятно, дронов была поражена дорогостоящая РЛС "Каста-2Е2. Этому есть ряд подтверждений.
Эта РЛС стояла на своей позиции до атаки, а после нее на спутниковых снимках видно пожар, а саму систему накрыли сеткой. Ее также перестали фиксировать после атаки.
Справка: зона обзора РЛС "Каста-2Е2" составляет от 5 до 150 километров, а по высоте – до 6 километров. Дальность обнаружения целей составляет от 30 до 44 километров в зависимости от высоты антенны. Максимальное количество целей – 50 штук. Отмечается, что стоимость "Каста-2Е2" стартует от 60 миллионов долларов. Ее главная задача – своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.
Спутниковые снимки места атаки
Потери оккупантов: последние новости
- Операторы СБС уничтожили российский танк Т-90M "Прорыв" с помощью FPV-дронов, его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов. Кроме танка, уничтожен еще один танк, систему БМ-21 "Град", бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль "КАМАЗ".
- Ранее более 300 российских противотанковых мин ТМ-62 уничтожили бойцы FPV подразделения Asgard 412 полка Nemesis. Интересно, что для этого им понадобился всего лишь один дрон.