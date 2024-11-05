ПВО оккупантов в Крыму "ослепла": ВСУ поразили новейшую РЛС врага, – СМИ

Силы обороны поразили новейшую российскую радиолокационную станцию "Подлет" на мысе Тарханкут в аннексированном Крыму. Станция выведена из строя и уже ждет эвакуации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Радио Свобода" – "Крым.Реалии".

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Что известно о поражении РЛС "Подлет" в Крыму

О поражении РЛС 48Я6-К1 "Подлет" в районе мыса Тарханкут сообщали местные телеграмм-каналы. Авторы пабликов отмечают, что 23 октября был нанесен удар по станции, по предварительным данным, совершил беспилотник.

На фотографиях, которые опубликовали телеграм-каналы, видно, уничтоженную антенну у на шасси грузового "Камаза". По данным журналистов, сам автомобиль был уничтожен полностью, из оборудования радиолокационной станции, вероятно, повреждения получила только нижняя часть мачты антенны.

Пока подробностей о работоспособности станции после атаки нет. Однако местные паблики утверждают, что уже более недели станция ждет эвакуации для дальнейшего ремонта.

Аналитики из телеграм-канала "КиберБорошно" отметили, что РЛС была размещена в точке с координатами 45.377850, 32.637840. По данным журналистов, эта точка находится в центре треугольника между селами Еленовка, Красносельское и Марьино на мысе Тарханкут.



Место расположения уничтоженной РЛС "Подлет" в Крыму / Фото "Радио Свободы"

Какие характеристики новейшей вражеской РЛС "Подлет"

По данным журналистов, радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет" или "Подлет-К1" – одна из последних моделей РЛС, поступивших на вооружение в войска российской ПВО. Эта современная мобильная низковысотная радиолокационная система предназначена для обнаружения как аэродинамических, так и баллистических объектов.

"Подлет-К1" состоит из антенного поста, пульта управления и электрогенератора, которые установлены на шасси грузовика "Камаз", что обеспечивает повышенную мобильность.

Этот универсальный радар имеет твердотельную трехкоординатную конструкцию с фазированной антенной решеткой, что обеспечивает комплексное обнаружение воздушных целей на малых и предельно малых высотах, даже в сложных условиях помех. Она специально разработана для обеспечения наведения на цель систем противовоздушной обороны, включая российские С-300 и С-400.

РЛС 48Я6-К1 "Подлет" обеспечивает:

автоматическое обнаружение и определение координат цели;

захват и сопровождение любых аэродинамических целей, в том числе и малозаметных;

определение государственной собственности самолетов;

выдачу информации о целях систем ЗРК и истребительной авиации.

РЛС имеет несколько боевых режимов, в том числе обнаружение на малых высотах на больших высотах, на большой дальности и специализированный горный режим. Особого внимания заслуживает горный режим, который позволяет радару отслеживать или предоставлять информацию о координатах целей на низких и экстремально низких высотах, что делает его особенно эффективным во время развертывания в горных регионах, таких как Крым. Эта способность заполняет критический пробел, поскольку предыдущие радиолокационные системы не могли обнаруживать низко расположенные цели в таких сложных условиях.

"Подлет-К1" работает в сантиметровом диапазоне и может одновременно обнаруживать до 200 целей на расстоянии от 10 до 200 километров, с максимальной высотой обнаружения 10 километров. Она может отслеживать цели, движущиеся со скоростью до 4 400 километров в час, что эквивалентно 3,6 Маха. Кроме того, система обеспечивает измерение координат целей по дальности в 200 метров с погрешностью азимута лишь 1,6 градуса.

Для наблюдения за целями и их сопровождения РЛС использует сложную фазированную антенную решетку. Система имеет большую верхнюю антенну, обозначенную как КР, а также две нижние диаметрально противоположные антенны, служащие вторичными радарами. Более узкая из них соответствует международному стандарту SIF Mark XII, тогда как более узкая антенна адаптирована к российскому стандарту для идентификационных устройств. Кроме того, небольшие компенсирующие антенны, расположенные рядом и над фазированной антенной решеткой, используются для уменьшения активных помех.

Радиолокационный комплекс может перейти из походного состояния в боевую готовность всего за 20 минут, а активация радара происходит в течение трех минут.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, стоимость РЛС 48Я6-К1 "Подлет" превышает 700 миллионов рублей, что эквивалентно более 5 миллионам долларов.

Российская ПВО после уничтожения РЛС останется "слепой"

Радиолокационная система "Подлет-К1", как уже отмечалось ранее, имеет дальность обнаружения целей на около 200 километров. В частности, по характеристикам, она якобы может обнаруживать цели вдоль Одесского побережья, распространяя свой радиус действия от Вилково до Белгород-Днестровского, а также охватывая территории на 5 километров за Одессой и на 20 километров за Николаевом, вплоть до села Казачьи Лагеря и Геническа в Херсонской области. Примечательно, что она также охватывает большую часть Крыма, за исключением Керченского полуострова. Система является достаточно чувствительной, чтобы идентифицировать беспилотники с минимальной эффективной отражающей поверхностью всего 0,05-0,1 квадратного метра.

В доплеровском режиме дальность обнаружения увеличивается до 300 километров, хотя это происходит за счет снижения точности.

Способность радара "Подлет-К1" отслеживать до 200 самолетов и беспилотных летательных аппаратов одновременно свидетельствует, что его уничтожение создает значительные оперативные проблемы для российской противовоздушной обороны. Без этого радара российские войска могут оказаться "слепыми", потеряв важную информацию об удаленных целях, тогда как Вооруженные силы Украины могут получить тактическое преимущество, что позволит им целенаправленно атаковать объекты на аннексированном полуострове.

Хотя точное количество радаров "Подлет-К1", произведенных в России, остается неизвестным, сложность и высокая стоимость производства свидетельствуют, что замена уничтоженного на Тарханкуте комплекса может оказаться сложной задачей для российских военных. Вполне вероятно, что любую замену нужно будет перемещать с территории России, тем самым обнажая уязвимые места в системе противовоздушной обороны.

За время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере восемь радаров "Подлет-К1", последняя подтвержденная потеря произошла 23 октября на Тарханкуте.