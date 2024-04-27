Теперь оккупанты будут меньше бить из С-300: ГУР уничтожило российский "Подлет"

Украинская разведка совместно с военными поразила новейшую РЛС российской армии. Речь идет о "Подлете", которую оценивают в 700 миллионов рублей.

В ГУР отметили, что радиолокационная станция "Подлет" сравнительно новая российская разработка – на вооружение вражеской армии ее начали поставлять в 2015 году.

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Как Россия за раз потеряла 5 миллионов долларов

Сообщается, что группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет".

Успешного огневого поражения нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс,

– говорится в сообщении.

Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Потери врага на фронте