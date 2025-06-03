Роберт Бровди "Мадяр" назначен командующим Силами беспилотных систем

Владимир Зеленский объявил о назначении нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал Роберт Бровди, с позывным "Мадяр".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в вечернем обращении.

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Что известно о новом назначении Роберта Бровди "Мадяра"

Владимир Зеленский рассказал, что 3 июня на совещании с военными, а именно главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, экс-командующим Сухопутных войск Михаилом Драпатым и министром обороны Рустем Умеровым, был согласован ряд назначений.

В частности, было решено назначить Роберта Бровди с позывным "Мадяр" командующим Силами беспилотных систем.

По словам президента Украины, это поможет сосредоточиться больше на боевых вопросах.

На сайте Офиса Президента также появился указ с назначением Роберта Бровди на новую военную должность.



"Мадяр" был назначен командующим СБС / Скриншот с сайта Офиса Президента