Роберт Бровди "Мадяр" назначен командующим Силами беспилотных систем
Владимир Зеленский объявил о назначении нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал Роберт Бровди, с позывным "Мадяр".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в вечернем обращении.
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Что известно о новом назначении Роберта Бровди "Мадяра"
Владимир Зеленский рассказал, что 3 июня на совещании с военными, а именно главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, экс-командующим Сухопутных войск Михаилом Драпатым и министром обороны Рустем Умеровым, был согласован ряд назначений.
В частности, было решено назначить Роберта Бровди с позывным "Мадяр" командующим Силами беспилотных систем.
По словам президента Украины, это поможет сосредоточиться больше на боевых вопросах.
На сайте Офиса Президента также появился указ с назначением Роберта Бровди на новую военную должность.
"Мадяр" был назначен командующим СБС / Скриншот с сайта Офиса Президента