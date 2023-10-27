Последователь Орбана: как ЕС может повлиять на пророссийского Фицо

Новый глава словацкого правительства Роберт Фицо в прошлом отмечался антиукраинскими заявлениями. Эту риторику он продолжил и на новой должности. Однако ЕС оказывает рычаги влияния на премьера Словакии.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала выразил мнение, что если Словакия будет продолжать пренебрегать общей европейской позицией по отношению к Украине, то это может обернуться проблемой для нее же. Под ударом окажется и новоизбранный Фицо.

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"Тревожный сигнал" для Украины

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет голосовать ни за какие санкции против России без оценки их влияния на ЕС. Но это не все. Он также подчеркнул, что не будет поддерживать военную помощь для Украины.

Теперь же премьер Словакии очень напоминает лидера Венгрии Виктора Орбана.

То, что это еще одна ипостась Орбана и его политики – факт. К большому сожалению. Плохо то, что не только Фицо. Некоторые кадровые назначения, в частности глава МИД и другие, являются тревожным сигналом,

– заметил Владимир Фесенко.

Стоит отметить, что заявления новоизбранного премьера такие же, как и были во время его избирательной кампании. Впрочем, это не было ее продолжением, а скорее закономерным развитием событий.

"Думаю, что это делается сейчас как заявка на торги с Брюсселем. В Словакии сложная социально-экономическая ситуация, которая, наконец, повлияла на результаты выборов, ведь в такой сложной ситуации часто побеждают популисты. Они дают простые ответы на сложные вопросы и всегда ищут врага: кто виноват?», – объяснил политолог.

При этом часто называют не настоящими, а искусственными врагами. В этом случае Фицо использует Украину как объект критики. Так поступал и Виктор Орбан.

Владимир Фесенко о заявлениях Роберта Фицо: смотреть видео

Сейчас Венгрия и Словакия могут создавать Украине проблемы, особенно во время интеграции в Европейский Союз. Но у наших чиновников уже есть представление, как на некоторые проблемные моменты реагировать и отвечать.

"Нужно менять порядок принятия решений в этих организациях. Не может дальше работать порядок консенсуса, когда нужно согласие всех стран. Надо переходить к квалифицированному большинству, и такие планы уже есть в ЕС. Думаю, такие же реформы нужно провести и в НАТО", – подчеркнул Фесенко

ЕС не будет стоять в стороне

В конце концов, в Брюсселе есть рычаги влияния на Фицо. Как Венгрия, так и Словакия сильно зависят от субвенций со стороны Европейского Союза. Очевидно, что просто так никто не даст их.

Если он будет выступать против единой согласованной совместно европейской политики поддержки Украины, то, думаю, у Фицо будут проблемы. Потому он будет торговаться. Но, к сожалению, проблемы все равно будут,

– подчеркнул Фесенко.

При этом есть еще один немаловажный момент. В Словакии сейчас продолжается избирательный цикл. Состоялись парламентские выборы, а в следующем году будут президентские выборы. А из-за напряженной ситуации в стране, споры могут возникать и внутри правительства.

"Правительству Словакии придется учитывать общую европейскую позицию, иначе под ударом будет и сам Фицо", – подытожил политолог.

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