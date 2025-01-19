Роберт Фицо обвинил словацкую оппозицию в "подхалимстве" перед Зеленским после их визита в Киев. Премьер заявил, что правительство Словакии не будет поддерживать членство Украины в НАТО и не отправит войска в Украину.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Pravda. Роберт Фицо остро отреагировал на недавний визит депутатов словацкого парламента в Киев.

Читайте также Приехал другой лидер Словакии, – Зеленский пристыдил Фицо после встречи с оппозицией

"Целовали перстень Зеленскому"

Он назвал их поступок "жестом подхалимства" перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, депутаты, посетившие столицу Украины 17 января, "целовали перстень Зеленскому" и обещали поддержать членство Украины в НАТО, если оппозиция придет к власти.

Также премьер подчеркнул, что оппозиционные депутаты якобы обещали привлечь Словакию к отправке контингента западных войск в Украину, что он считает недопустимым.

Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против России,

– подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер также не обошел вниманием обвинения оппозиции в подготовке государственного переворота, отметив, что власть будет готова к любым действиям.

Фицо также отметил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, правительство Словакии ответит на этот шаг. Он пригрозил наложить вето на дальнейшую помощь Украине со стороны Европейского Союза, заявив: "Роберт Фицо – словацкий премьер-министр, а не украинский слуга".