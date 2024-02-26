Орбан "в отставке": кто заменил его в распространении антиукраинских нарративов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно вставляет палки в колеса помощи для Украины. Кроме того, он распространяет пророссийские заявления. Однако сейчас по определенным причинам Венгрия реже прибегает к провокационным действиям.

Впрочем, в Евросоюзе остался скандальный политик, который, так сказать, продолжает дело Виктора Орбана. Подробнее о нем 24 Каналу рассказал политолог Олег Постернак.

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Орбан передал эстафету

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо удивил своим заявлением ко второй годовщине вторжения России в Украину. Он заявил, что "война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов". Зато главный антиукраинский премьер в ЕС Виктор Орбан в последнее время меньше вспоминает об Украине.

Неудивительно, что Орбан немного сбавил обороты в своих комментариях относительно российско-украинской войны. После переговоров в Ужгороде глава МИД Петер Сийярто сказал, что Венгрия признает суверенитет и целостность Украины. Поэтому между Украиной и Венгрией наступил период попытки перезагрузить отношения,

– объяснил Олег Постернак.

Это, свою очередь, заставляет любую из сторон воздержаться от различных и иногда возмутительных заявлений. Хотя Сийярто в некоторых своих комментариях иногда продолжал указывать на рискованность вступления Украины в НАТО и вероятностью начала Третьей мировой войны из-за этого.

"Пальма первенства в антиукраинских заявлениях перешла к Роберту Фицо, который таким образом выполняет просьбу Кремля. К такой тактике очень часто прибегают: если Кремль хочет донести какой-то сигнал западным обществам, то использует ведущих политических деятелей для озвучивания тех или иных тезисов", – отметил политолог.

Поэтому, Фицо или какой-то другой избранный политик выражает какое-то эмоционально окрашенное пророссийское мнение, его тиражируют в западной прессе, потому что другого способа российским нарративам попасть на огромную аудиторию фактически нет. С россиянами не очень хотят сотрудничать, а возможности пропагандистских каналов в доступе к европейцам значительно ограничились.

Как решить проблему с антиукраинской позицией политиков

Конечно, все это делается для определенных преференций, в частности ценовых скидок. Поэтому периодически подобные заявления будут звучать в информационном пространстве.

К этому надо относиться уважительно, потому что все же это руководитель правительства другого государства. А с другой стороны надо работать в своем формате, негласно. Это единственный урок, который мы должны из этого вынести, чтобы в дальнейшем иметь благосклонность европейских правительств, что могут прийти к власти в любой стране. Работать нужно со всеми политическими партиями,

– подчеркнул Постернак.

Например, победитель парламентских выборов в Нидерландах, руководитель ультраправых Герт Вилдерс не мог сформировать правительство из-за разногласий в поддержке Украины. Вилдерс негативно относился к необходимости помогать Киеву. Однако 25 февраля он сделал сенсационное заявление о том, что готов оказывать поддержку Украине.

"Это замечательная новость, однако слишком много времени прошло, для того, чтобы донести свою позицию. Понадобилась при этом поддержка других политических сил Нидерландов, нашего горячего союзника (правительство действующего премьера Марка Рютте – 24 Канал). Так должны работать и с другими", – резюмировал политолог.

Какая политика Венгрии в отношении Украины сейчас