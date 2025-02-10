Поблагодарил за ликвидацию USAID: словацкий премьер Фицо написал письмо Маску

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет знать, как в его стране использовались средства организации USAID. С соответствующей просьбой он обратился к миллиардеру и представителю администрации Дональда Трампа в своем письме.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Фицо в Facebook. Премьер Словакии назвал Маска "министром" и поблагодарил за ликвидацию USAID.

К теме Белый дом опубликовал "растраты" в USAID для "бессмысленных проектов" на миллионы

Роберт Фицо обратился к Илону Маску

Словацкий премьер-министр отметил, что USAID отправляла в Словакию деньги, с помощью которых произошло "деформирование политической системы" и якобы поддерживались некоторые политические партии.

Фицо просит предоставить доступ к информации о многомиллионной финансовой поддержке, что предоставлялась неправительственным организациям, СМИ и отдельным журналистам в Словакии. В письме чиновник также предлагает Илону Маску встречу.

Тема неправомерного использования иностранных средств в Словакии в невыгодном положении части политического спектра настолько серьезная, что я готов лично встретиться, а также обсудить другие взаимовыгодные проекты для словацко-американских отношений,

– написал Роберт Фицо.

Приостановление работы Агентства USAID

Администрация Дональда Трампа проводит аудит Агентства США по международному развитию USAID, из-за чего предоставление международно помощи приостановлено. Президент Соединенных Штатов якобы хочет вообще закрыть организацию, подозревая, что она мошенническим способом использовала средства налогоплательщиков. Трамп не предоставил подтверждений, но известно, что Агентство часто финансировало совсем ненужные проекты.

Однако недавно суд в США на некоторое время возобновил работу USAID и позволил работникам вернуться на работу.