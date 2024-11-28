МИД Украины раскритиковал Фицо за намерение посетить Москву 9 мая и напомнил факты

Скандальный премьер-министр Словакии выразил возмутительное желание посетить "победобесие" в Москве 9 мая. На это резко отреагировали в Украине, раскритиковав потенциальный визит к Путину.

Также напомнили о реальных потерях во времена Второй мировой войны, опираясь на статистику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Как отреагировали в МИД Украины на намерения Фицо

Георгий Тихий напомнил, что агрессией против Украины Кремль полностью растоптал память о Второй мировой войне и борьбе с нацизмом. Таким образом, по мнению представителя, он потерял моральное право претендовать вообще на наследие победы, и это "факт, который стоит осознавать".

Представитель ведомства отметил, что Украина принимала активное участие в борьбе против нацизма и заслугу нашей страны в этой победе нельзя преуменьшать, хотя Россия много лет пыталась украсть и монополизировать ее, и это оскорбление для миллионов украинцев, и для тысяч семей, которые потеряли своих близких в этой страшной войне.

Эту обиду Путин давно нанес Украине, нам это известно, но мы призываем всех наших партнеров и всех европейских лидеров вспомнить факты, которые заключаются в том, что вообще-то во Второй мировой войне, согласно статистике, общие потери неизвестны, но оцениваются от 50 до 70 миллионов человек, и от 8 до 10 миллионов людей погибших это украинцы,

– заявил Тихий.

По его словам, на тот момент это была почти четверть населения Украины. И в 1944 году каждый третий военнослужащий Красной армии был выходцем с территории Украины – в пехотных частях и соединениях первого и четвертого украинских фронтов украинцы составляли 60 – 80 процентов.

"Поэтому у нас вопрос, а что это за празднование только в Москве и игнорирование роли Украины во Второй мировой войне. Так может тогда стоит заехать перед Москвой в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев, в те города, которыми война Вторая мировая прокатилась сначала с запада на восток, а затем с востока на запад", – резко подчеркнул спикер.

Напомним, накануне Роберт Фицо подтвердил, что в мае 2025 года посетит Москву, подчеркнув важность "исторической правды". На празднование 9 мая он приедет с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.