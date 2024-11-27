Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что в мае 2025 года посетит Москву. На празднование 9 мая он приедет с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Aktuality. Участие в праздновании так называемого Дня Победы станет первым официальным визитом лидера Словакии в Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

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Словацкий премьер станет гостем Кремля

Фицо подтвердил в своих социальных сетях, что глава Кремля Владимир Путин официально пригласил его в гости на парад к 9 мая.

Визит Фицо может стать резонансным, ведь после февраля 2022 года большинство западных лидеров прекратили официальные контакты с Кремлем.

Последний раз из западных руководителей в Москву приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июле 2024 года, что также вызвало острую критику.

В своем обращении в соцсетях Роберт Фицо отметил важность "исторической правды" о Второй мировой войне и роли Советского Союза в освобождении Словакии.

По его словам, правительство Словакии подписывается под наследием борьбы с фашизмом и поддерживает мероприятия, связанные с празднованием победы Красной армии.

Как премьер-министр Словацкой Республики я имею выдающийся интерес к участию в торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся в Москве,

– заявил Фицо, добавляя, что "с радостью принял приглашение".

Фицо давно известен своей пророссийской риторикой и критикой европейской поддержки Украины. Его предстоящий визит в Москву, вероятно, вызовет дискуссии как в Словакии, так и в ЕС.

Несмотря на официальные заверения в сохранении европейского курса, действия Фицо могут усилить изоляцию Словакии среди других стран ЕС, которые поддерживают санкции против России и осуждают ее агрессию.