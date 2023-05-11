В ОП ответили на заявление американского политика о "300 тысячах погибших военных"

Американский политик Роберт Кеннеди-младший решил сманипулировать эмоциональными заявлениями по поводу российско-украинской войны. Он заявил, что Украина потеряла 40 тысяч мирных жителей и 300 тысяч военных.

Отметим, что Роберт Кеннеди-младший является кандидатом в президенты США, поэтому пытается любыми способами привлечь внимание к своей персоне, даже такими циничными методами. В Офисе Президента Украины уже прокомментировали слова американского политика, информирует 24 Канал.

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Цинизм заявления Кеннеди-младшего

Роберт Кеннеди-младший в эфире американского телеканала Fox News заявил, что ему не нравится политика нынешнего американского лидера Джо Байдена по отношению к Украине. По его словам, это "плохо для украинского народа".

Мы убили 300 тысяч украинских военнослужащих и 40 тысяч мирных жителей в геополитических махинациях неоконсерваторов – в нашем собственном сговоре, чтобы попытаться избавиться от Путина и ослабить российскую армию,

– сказал политик.

То есть Роберт Кеннеди не просто озвучил ложную информацию о потерях украинской армии, но и обвинил в этом не страну-агрессора и диктатора Путина, а президента США Джо Байдена, своего оппонента на предстоящих выборах.

Реакция ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заметил, что мотивы политика очевидцы – в США продолжаются свои внутренние политические процессы.

Первое – он не имеет доступа к информации объективной, это исключительно спекулятивная информация для их внутреннего рынка – у них идет политический процесс,

– отметил Михаил Подоляк.

Подоляк также подчеркнул, что Роберт Кеннеди не имеет никакого отношения к оценке войны как таковой, но война в Украине настолько масштабна, что она абсолютно точно влияет на любые политические процессы.

Это особенность демократических стран, когда люди понимают, что это актуальная тема и, не имея аналитических материалов, они позволяют себе комментировать те или иные события, чтобы это вызвало определенный резонанс, но к реальности эти заявления не имеют никакого отношения,

– заверил советник.

Какие данные о потерях ВСУ

Согласно заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова от 16 апреля, количество потерь ВСУ за время полномасштабной войны в Украине меньше количества жертв землетрясения в Турции. Заметим, что, согласно последним данным, в Турции погибли 50 399 человек.

Потери врага, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11 мая достигли почти 197 тысяч человек.