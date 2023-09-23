США назначили смотрителя за выделенными деньгами Украине: как он будет работать

23 сентября 2023, 18:02
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Источник:

Department of Defense Office of Inspector General

США активно поддерживают Украину в борьбе за свою свободу. Недавно президент Джо Байден объявил о новом пакете помощи. Кроме того, США назначили смотрителя за деньгами, которые выделяют Украине.

Пост занял Роберт Сторч. Он приступит к должностным обязанностям уже 18 октября.

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В своей должности он будет сотрудничать с:

  • Государственный департамент США;
  • надзорными органами Агентства США по международному развитию (USAID).

В общей сложности Сторч будет контролировать примерно 113 миллиардов долларов. Эти деньги США направили Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Сторч уже создал свою команду, которая поможет ему работать в Украине.

Как США помогают Украине

Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в США 21 сентября. Президент США объявил о новом пакете помощи. В него вошли:

  • ракеты ПВО АИМ-9М;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;
  • 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • 59 легких тактических автомобилей.

Автор: Мар'яна Бекало