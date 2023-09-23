США назначили смотрителя за выделенными деньгами Украине: как он будет работать

США активно поддерживают Украину в борьбе за свою свободу. Недавно президент Джо Байден объявил о новом пакете помощи. Кроме того, США назначили смотрителя за деньгами, которые выделяют Украине.

Пост занял Роберт Сторч. Он приступит к должностным обязанностям уже 18 октября.

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В своей должности он будет сотрудничать с:

Государственный департамент США;

надзорными органами Агентства США по международному развитию (USAID).

В общей сложности Сторч будет контролировать примерно 113 миллиардов долларов. Эти деньги США направили Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Сторч уже создал свою команду, которая поможет ему работать в Украине.

Как США помогают Украине

Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в США 21 сентября. Президент США объявил о новом пакете помощи. В него вошли: