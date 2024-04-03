Добавили проблем врагу: ВСУ взорвали мост в Донецкой области с помощью робота-камикадзе

Украинские военные взорвали мост в селе Ивановское на Бахмутском направлении Донецкой области. Это удалось сделать с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S.

Соответствующее видео с работой наших защитников распространил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что подрыв моста существенно усложнил логистику россиян.

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Военные взорвали мост с помощью дрона-камикадзе

Глава Минцифры отметил, что наземного робота-камикадзе Ratel S создали участники оборонного кластера Brave1.

Военные его используют как мобильную боеголовку, несущую противотанковые мины или боевой модуль. Он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж,

– отметил Михаил Федоров.

На кадрах, которые распространил министр можно увидеть, как после подрыва моста в небо поднимается густой столб серого дыма. Этот подрыв создал дополнительные проблемы оккупантам на фронте.

Украинские военные взорвали мост с помощью робота-камикадзе Ratel S / Видео с телеграм-канала Михаила Федорова

Федоров также призвал граждан, у которых есть разработки, что могут изменить ситуацию на поле боя, участвовать в платформе Brave1 и получить грант.

Что известно о роботе-камикадзе Ratel S Журналисты "Милитарного" отметили, что специализированная версия Ratel S в версии "камикадзе" предназначена специально для поражения фортификаций, инженерных сооружений и бронированной техники. Его управление осуществляется оператором с пульта в радиусе 1 500 метров или 3 километра с ретранслятором.

Робот весит 60 килограммов и способен нести полезную нагрузку массой до 35 килограммов. Это могут быть навесные заряды установлены на верхней части его корпуса. Его запас хода достигает 10 километров.

В октябре 2023 года стало известно, что Украина масштабирует производство боевых роботов Ratel S. Тогда он успешно прошел испытания.

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