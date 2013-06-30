Роботакси Tesla для избранных: как работает беспилотное такси Маска и почему это еще не революция

Tesla запустила долгожданный сервис роботакси – но вместо триумфального прорыва мир увидел сырой продукт в режиме полутеста. Впервые автономные Tesla вышли на дороги Остина 22 июня, однако доступ к сервису получили только избранные инфлюенсеры, а сами поездки происходят с "монитором безопасности" на пассажирском сиденье. Зато критическим журналистам в первые дни буквально закрыли двери в машины – еще до того, как те успели задать неудобные вопросы.

Первые дни запуска показали: пока это не революция, а ограниченная демоверсия. В соцсетях уже появились свидетельства о технических сбоях, phantom braking, хаотичном маневрировании – и все это при том, что в Остине пока курсирует всего несколько десятков автомобилей. Власти США уже обратили внимание на нарушение дорожных правил со стороны Tesla, поэтому не факт, что такая модель запуска способна убедить общественность в безопасности новых технологий.

24 Канал подготовил материал о первых впечатлениях от роботакси на основе публикаций The Verge, Bloomberg и TechCrunch.

Роботакси Tesla – пока не для всех и не совсем беспилотное

В воскресенье, 22 июня, Tesla наконец-то запустила то, о чем говорила годами, – свой первый роботакси-сервис. Местом для дебюта стала столица Техаса – Остин. И хоть запуск можно считать историческим моментом для компании Илона Маска, на самом деле все оказалось не так футуристично, как это могло бы звучать.

Прежде всего, сервис не доступен широкой общественности. На старте поездки можно осуществить только по инвайтам, которые получили преимущественно лояльные к компании инфлюенсеры. Tesla также не уточнила, когда сервис откроют для обычных пользователей.

Несмотря на обещания Маска о "полностью беспилотных" автомобилях, внутри каждого роботакси есть сотрудник Tesla – "монитор безопасности", который сидит на пассажирском месте впереди и может в любой момент остановить машину. Это не совсем привычно для коммерческого использования: обычно такое случается только на этапе тестов.

Еще один нюанс – геозона. Tesla позволяет роботакси ездить только в четко очерченной части Остина. Авто не ездят по шоссе, избегают аэропортов, сложных перекрестков и плохой погоды. В некоторых случаях компания также применяет "машины-преследователи" или операторов, которые дистанционно вмешиваются в процесс движения.

В рамках ограниченного запуска компания использует 10 – 20 Model Y с надписью Robotaxi сбоку. А вот футуристический Cybercab, который презентовали в прошлом году, появится не раньше 2026 года.

Запуск был довольно вялым. По состоянию на 13:00 22 июня по восточному времени США (то есть уже несколько часов после старта) многие приглашенные еще даже не имели доступа к приложению. Один из популярных фанов Tesla, Соер Мерритт, в шутку жаловался, что, ожидая, увидел 30 машин конкурента – Waymo, прежде чем увидел хоть одно Tesla-роботакси.

Интересно! Вместо журналистов в первые машины сели YouTube-инфлюенсеры, лояльные к компании, – многие из них открыто поддерживают видение Илона Маска, пишет The Verge. Те же, кто пытался задать критические вопросы или просто подойти к пользователям на улице, сталкивались с откровенными насмешками в соцсетях. В сообщениях по запуску неоднократно появлялась фраза: "Мы – теперь медиа".



На платформах X и YouTube запуск освещался в стримах, постах и реакциях узкого круга влиятельных "медийщиков Tesla". Их контент состоял преимущественно из восхищения продуктом и недоверия к традиционным СМИ. Те же, кто критиковал подачу – в частности исследователи культуры интернета или журналисты-расследователи, – сравнивали это с "корпоративной пропагандой" и "эффектом эха". Автор книги Ludicrous Эд Нидермайер назвал влиятельных фанов Tesla своеобразным хором, который усиливает нужный компании нарратив.

Это не первая такая информационная стратегия Tesla. Компания еще в 2020 году распустила свою пресс-службу, отказавшись от коммуникаций с критическими медиа. С тех пор Маск активно использует Twitter/X, чтобы коммуницировать напрямую с лояльной аудиторией. Для фанов такая поддержка не бескорыстна: они получают доступ к закрытым мероприятиям, бонусы, а иногда – и финансовые преимущества через партнерские программы. Но эксперты предупреждают: модель "медиа внутри фан-клуба" может работать только до того момента, пока внешний мир не увидит больше реальных сбоев.

Позже Маск подтвердил, что запуск таки состоится во второй половине дня. Стоимость поездки – фиксированная: 4,20 доллара. Сумма не случайна – Маск не впервые употребляет эту числовую шутку, намекая на "420", культовое число для сторонников марихуаны.

Вместе с запуском на сайте Tesla появилась новая страница сервиса: там есть правила, инструкции и форма для подписки на обновления о запуске в новых городах. Маск уже заявил, что "через несколько месяцев" в дороге будет до тысячи таких авто.

После запуска пользователи начали публиковать первые видео поездок: вызовы машин, интерфейс приложения, стартовые экраны с любимыми музыкальными приложениями – все выглядело спокойно и предсказуемо. Кто-то назвал сервис как Uber, кто-то – "охотой на покемонов, но с автомобилями".

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В салоне пассажиров просили показать приложение, чтобы подтвердить личность. Сами мониторы безопасности обычно молчали – даже когда к ним обращались. Внутри авто – знакомый по Tesla интерфейс: на экране – визуализация дороги, кнопки вроде "остановиться" или "вызвать поддержку". Поддержка отвечает не сразу – в стриме одного из тестировщиков оператор вышел на связь через две минуты после нажатия кнопки. Правда, связь была плохой.

Во время поездок авто преодолевали типичные для города ситуации: пешеходы, ремонтные участки, "лежачие полицейские", развороты. Скорость – до 40 миль в час. Большинство описывали поездку как "плавную", "нормальную", "приятную". Один из пользователей X признал, что смог заставить авто "заглючить" – и тогда пришлось вмешиваться оператору, но инцидентом это не назвали.

Глава команды автопилота Tesla Ашок Элусвами поделился фото с "вечеринки запуска" – в комнате десятки людей наблюдают за камерами десятков машин в режиме реального времени.

Что дальше – пока открытый вопрос. Маск планирует запуск и в Калифорнии, где правила гораздо жестче. При этом он уверяет: двигаться будут осторожно, но не исключает появление более тысячи роботакси уже через несколько месяцев.

Важно! В Tesla очередная громкая отставка – компанию покинул Омид Афшар, один из ближайших соратников Илона Маска и руководитель, отвечавший за продажи и производство в Северной Америке и Европе. Его имя исчезло из внутреннего справочника, а часть подчиненных уже перешла под руководство Тома Чжу – старшего вице-президента по автомобильному направлению. Причины увольнения пока не объявлены, а сам Афшар и Tesla не комментируют ситуацию.



Афшар присоединился к Tesla в 2017 году и был частью узкого круга людей, непосредственно работающих с Маском. Сам он вспоминал, как во время "ада запуска Model 3" они работали практически без выходных. Он также курировал строительство гигафабрики в Остине и активно поддерживал последний запуск сервиса роботакси, даже публиковал хвалебные сообщения в соцсетях в день своего исчезновения из компании.

Отставка Афшара стала очередной в череде увольнений, которые произошли на фоне сложного периода для Tesla: продажи снижаются, акции упали на 19%, а компания переориентируется на ИИ и автономный транспорт. Вместе с ним недавно ушли и другие ключевые фигуры, в частности инженер проекта робота Optimus и директор по персоналу для Северной Америки.

Пока Tesla начинает, конкурент – Waymo – уже имеет более 1500 беспилотных машин, которые курсируют Сан-Франциско, Лос-Анджелесом, Финиксом и Остином. К следующему году планируют нарастить парк до 2000 авто и выйти на новые города – Атланту, Майами и Вашингтон.

Первые ляпы

Несмотря на фанатичный энтузиазм инфлюенсеров, которые первыми получили доступ к новой услуге, реальность оказалась куда менее безупречной, пишет The Verge. В соцсетях и на Reddit пользователи публикуют все новые видео и истории – и вот уже есть небольшая подборка ошибок, которых допустили роботакси.

Из незначительного – авто не узнало грузовик UPS, который сдавал назад, и попыталось втиснуться в паркоместо. В другом случае – наехало на бордюр. Но были и более тревожные моменты: например, Tesla ненадолго выехала на встречную полосу или высадила пассажира прямо посреди загруженного перекрестка.

Отдельная тема – phantom braking. Это когда авто внезапно тормозит без очевидной причины: ни пешехода, ни препятствия. Tesla уже давно известна своим проблемным подходом к визуальному восприятию окружающей среды – ее система полностью полагается на камеры, и тень или дорожная разметка могут вызывать у нее тревогу. За первые дни зафиксировано как минимум три случая такого торможения.

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Стоит заметить: обо всех этих инцидентах мы узнаем исключительно благодаря самим пользователям, которые документируют свои поездки и публикуют их в открытом доступе. В Техасе, в отличие от некоторых других штатов, Tesla не обязана отчитываться о технических сбоях или проблемах с безопасностью. Хотя недавно местные власти утвердили новую систему разрешений для автономного транспорта, которая в теории может усложнить жизнь компании – например, предусмотрена возможность отзыва разрешения, если авто признаны потенциальной угрозой.

На фоне жалоб нашлись и те, кто остался полностью довольным. Известный теслист Сойер Мерритт, который за два дня совершил 20 поездок, утверждает: ни одной аварийной ситуации, все было "гладко и комфортно". Однако большинство отзывов, например, на Reddit, сосредотачиваются не на технической части, а на приложении: пользователи жалуются, что невозможно точно указать точку посадки или место высадки – никакой коррекции маршрута нет.

И это только первые дни ограниченного теста: пока в Остине курсирует только 10 – 20 машин. Маск, впрочем, не планирует останавливаться – говорит, что уже через несколько месяцев таких авто будет тысячи, а к концу следующего года – миллион. Если такие микроинциденты случаются уже сейчас, то представить масштаб возможных проблем в будущем – нетрудно.

Tesla и американские регуляторы: непростые отношения

Интересно, что компания Маска уже вляпалась в первые регуляторные неприятности, пишет Bloomberg. Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) обратилась к Tesla после того, как в соцсетях начали появляться видео с явными нарушениями правил дорожного движения со стороны автономных автомобилей.

И хотя сервис работает в ограниченном формате – только для приглашенных пользователей, с обязательным присутствием "монитора безопасности" на пассажирском сиденье, видео с дороги демонстрируют, что проблем в этих поездках хватает.

Одно из видео, снятое с заднего сиденья, показывает, как руль Tesla начинает дергаться – навигация, кажется, не может выбрать маршрут. После короткого момента дезориентации авто таки находит дорогу, но при этом заезжает на встречную полосу, пусть и без последствий – движения навстречу не было.

Другой эпизод, который быстро стал вирусным, показывает, как роботакси несколько раз тормозит, проезжая мимо полицейских машин. Сцена больше напоминает поведение напуганного тинейджера с косяком в кармане, чем передовую автономную технологию.

В комментарии TechCrunch регулятор подтвердил, что знает об инцидентах и уже контактирует с Tesla:

NHTSA собирает дополнительную информацию. После оценки ситуации мы примем все необходимые действия для защиты безопасности на дорогах.

В ведомстве напоминают, что новые технологии не проходят предварительное утверждение: каждый производитель самостоятельно подтверждает, что его авто соответствуют установленным стандартам. А уже потом, в случае проблем, NHTSA имеет право начать расследование.

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Это далеко не первый случай, когда агентство присматривается к автопилоту Tesla. В прошлом месяце, по данным Electrek, NHTSA уже обеспокоилась тем, что компания может использовать проблемную функцию Full Self-Driving – полный автопилот (в Китае ее даже заставили переименовать в "Интеллектуальное ассистированное движение", потому что никакой полной автономии она не обеспечивает) – в коммерческих поездках роботакси. Тогда Tesla, очевидно, смогла временно убедить регулятора, что все под контролем – но реальный запуск в Остине начал разрушать этот образ буквально с первого дня.

Все это происходит на фоне изменений в политическом бэкграунде Илона Маска. Если еще месяц назад его близость к Дональду Трампу позволяла ему чувствовать себя более уверенно в отношениях с федеральными регуляторами, то теперь – после публичного разрыва – ситуация может измениться на противоположную. И некоторые лояльные к Трампу чиновники, наоборот, могут начать давить на Tesla.