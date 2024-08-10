Роботы-собаки на фронте: Украина использует новейшие технологии для разведки и разминирования

Украина продолжает привлекать все более новые технологии для войны против России. Недавно стало известно, что Украина начала использовать на фронте роботов-собак.

Их основной задачей является наблюдение за российскими позициями. Также они могут обнаруживать мины и перевозить до семи килограммов груза.

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Что могут роботы-собаки

Украина начала применять роботов-собак в войне против России. Новая разработка может заменить солдат во время рискованного наблюдения за передвижением российский военных, или обнаружения мин.

Эта собака ограничивает риск для солдат и увеличивает оперативные возможности. Это основная функция собаки,

– отметил оператор, который работает в британской компании, поставляющей военное оборудование.

Военные используют роботов-собак: смотрите видео

Также робот-собака может перевозить до семи килограммов груза. Зарядки аккумулятора хватает на два часа непрерывного пользования.

К слову, именно дроны стали одним из ключевых вооружений в войне против России. С начала полномасштабного вторжения, производство БпЛА вышло на кардинально другой уровень. Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что сейчас Украина не уступает, а возможно, даже превосходит Россию по количеству дронов.