В Пологах ВСУ нанесли удар противнику

Впрочем, украинские защитники дают достойный отпор врагу и не позволяют прорваться дальше, в частности, и в Пологах. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00.

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Так подразделения Сил обороны в районе населенного пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику.

ВСУ уничтожили часть вражеского вооружения и военной техники. Личный состав россиян покинул свои позиции.

Какая ситуация в Запорожской области

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