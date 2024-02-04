Первые мамы уже в палатах: в Харькове восстановили роддом после авиаудара в марте 2022 года
В марте 2022 года здание роддома №1 в Харькове было повреждено в результате авиационного удара России. По оценкам экспертов, более 50% стационара подверглось разрушениям.
1 февраля 2024 года роддом снова заработал. В медучреждение пришли первые роженицы, которые вместе с врачами ждут появления маленьких украинцев. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что деньги на восстановление выделила Международная организация по миграции.
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Путь восстановления роддома
Директор полового дома Евгений Благовещенский рассказывает, что в результате авиаудара, кроме повреждений крыши, окон и помещений, исчезло отопление, а в марте 2022 года была минусовая температура на улице.
Повредили один из входов в больницу. Кровлю из шифера почти разрушили, а это более 880 квадратных метров,
– отметил мужчина.
В подвале полового дома оборудовали укрытие для пациенток и работников больницы. Оно не имеет окон, но сможет защитить более 100 человек от взрывной волны.
Были восстановлены лаборатории и кухни. В укрытии для полноценного функционирования были установлены душевые, туалеты, система вентиляции в операционной и коммуникации – трубы водоснабжения и канализации,
– отметил ст. ассистент отдела Шелтер Международной организации по миграции Никита Кальченко.
В обустроенной операционной зале могут проводиться медицинские манипуляции, приниматься роды или какие-то оперативные вмешательства во время воздушной тревоги.
Первые мамочки уже в палатах
На ремонт понадобилось около 5 месяцев. В августе 2023 года начались работы и уже в начале января 2024 года закончились.
К сожалению, раздаются сигналы тревоги и мамам вместе с медиками приходится спускаться в укрытие. Но хорошо, что оно есть и приведено в хорошее состояние,
– отметила корреспондентка.
Медработники прошли обучение, чтобы вовремя среагировать и быстро спустить всех мам и младенцев в защищенное здание.
За год в Харькове родилось около 2,5 тысячи младенцев. В то же время до полномасштабного вторжения России отметка колебалась от 8 до 12 тысяч новорожденных. Даже несмотря на ужасные обстрелы россиян, жизнь продолжается в прифронтовых населенных пунктах.
Россияне обстреливают Харьковскую область
- Около 06:00 3 февраля оккупанты ударили по городу Купянск. Предварительно, били по гражданской инфраструктуре ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура.
- В 23:15 31 января оккупанты ударили 4 БпЛА типа "Шахед-136" по городу Харьков, зафиксированы попадания 2 беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе.
- В тот же день около 21:50 оккупанты ударили по селу Великий Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы. Четырем медработникам на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша.