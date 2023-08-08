"Назад в Кремль": в сети мощно ответили россиянам на видео с летящей на Киев матрешкой

На монументе "Родина-мать" наконец-то появился украинский тризуб. Он сменил советский герб. Конечно, на болотах это вызвало истерику. Оккупанты даже опубликовали нелепый мультфильм.

В откровенно тупом (как и все, что клепает российская пропаганда) мультике Россия атакует "Родину-мать" матрешкой, информирует 24 Канал. К слову, этот свой "символ" тоже не имеет ничего общего с "болотами" – его, как и все остальное, страна-террористка просто украла.

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Когда россияне атакуют монумент этой матрешкой, украинский трезубец вроде бы рассыпается на обломки (как будущее России), тем временем внизу снова появляется советский символ.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что "больным мечтать не запрещено".

Мощный ответ Украины

Алекс Сторожук (с ником dude.rec) – специалист по визуальным эффектам – создал мощный ответ на российский кринж. В созданном видео матрешка, которую отбрасывает со свободной украинской земли воин ВСУ, летит в единственном правильном направлении – на Кремль. Она приносит в страну-террористку незаурядный "хлопок".

dude.rec создал мощный ответ на российский мультфильм: смотрите видео

Что ж, нам остается ждать, пока кадры по видео оживут в реальности. А это обязательно произойдет.