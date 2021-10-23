Родные Хатчинс из Украины, которую случайно застрелил Болдуин, требуют наказать виновных

Родители оператора Галины Хатчинс из Украины требуют наказать виновных в смерти их дочери. Сейчас они пытаются попасть в США.

Приятель погибшего оператора из Киева рассказал, что ее родных переполняет грусть. В то же время у них много вопросов и они требуют ответов.

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Семья шокирована трагическим известием

Близкие Хатчинс не понимают, как на съемочной площадке мог случиться такой жуткий инцидент. Ведь должны быть приняты меры безопасности, которые бы сделали невозможной трагедию. Родители пытаются оформить все необходимые документы, чтобы вылететь в США.

Семья грустит, но они спрашивают и хотят ответов. Если кто-то ошибся, придется заплатить,

– пояснил друг оператора.

По словам друзей украинки, отец Анатолий и мать Ольга "не в себе от горя". О трагедии, которая произошла во время съемок "Ржавчины" они узнали от своего зятя Мэтью. Он находится в США с их с Галиной 8-летним сыном.

Реакция кинозвезд на гибель Хатчинс

Ряд известных актеров и режиссеров отреагировали на гибель оператора родом из Украины. Все описывают ее как невероятно талантливую женщину, которой пророчили успешную карьеру в кинематографе.

Режиссер Джеймс Ганн, комментируя трагедию, рассказал, что фактически его самый большой страх стал реальностью. Он всегда переживает и молится, чтобы такой трагедии не случилось во время его съемок.

Кинематографисты выступают и в поддержку актера Алека Болдуина, который случайно застрелил украинку. Он даже не подозревал, что оружие заряжено, ведь ему утверждали обратное.

Сам Болдуин отметил, что сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы выяснить, почему и как произошла эта трагедия. Он также сообщил, что предложил свою поддержку родным погибшей Галины Хатчинс.

По данным СМИ, руководство киностудии опасается большого иска со стороны семьи Хатчинс, если выяснится, что гибели Галины можно было избежать.