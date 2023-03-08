Героя Украины "Да Винчи" похоронят в Киеве: где и когда состоится прощание с воином

Во время войны в Украине погиб воин Дмитрий Коцюбайло. Прощание с добровольцем, известным по позывному "Да Винчи", состоится в четверг, 9 марта.

Прощание с Дмитрием Коцюбайло состоится в родном для воина селе Бовшев в Доме культуры, а затем в Церкви. Захоронение погибшего бойца состоится 10 марта в Киеве. Об этом сообщил его брат Вадим Коцюбайло.

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Погиб Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи": что известно

Во вторник, 7 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о смерти героя "Да Винчи", который погиб в бою под Бахмутом. Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины.

Коцюбайло стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины. Он начал защищать Украину от российских окупантов еще в 2014 году в возрасте 18 лет.

Побратимы рассказали, что "Да Винчи" погиб во время боевого задания с оружием в руках, первым идя в бой. Военный фотограф Константин Либеров сообщил об обстоятельствах гибели Коцюбайло.

По его словам, за два дня до трагедии он въехал на танке во вражескую посадку и повел своих побратимов на штурм. Воин погиб после серии взрывов.

Коцюбайло был командиром батальона 67-й отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи". Его побратимы уже мстят оккупантам, накрывая их плотным огнем.

Коцюбайло родился в 1995 году в Ивано-Франковской области. Дмитрий являлся активным участником Революции Достоинства. В прошлом году летом 27-летний Да Винчи стал военнослужащим Вооруженных Сил Украины, получив первоначальное звание – младший лейтенант.

В конце 2022 года он дал интервью изданию "Новинарня", в котором сказал, что война в Украине должна закончиться в 2023 году.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, близким и друзьям Героя. Это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Мы будем помнить Героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло навсегда! Ему вечная память и слава!