Теракт в Еленовке: родные защитников "Азовстали" вышли на акции во многих городах Украины

7 августа 2022 , 22:49
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Источник:

Ассоциация семей защитников "Азовстали"

Родные защитников "Азовстали" вышли на акции во многих городах Украины. Они настаивают на том, чтобы международные организации выполнили обещанные гарантии.

Акции состоялись 7 августа. Также люди выходят на улицы разных городов Европы.

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Родные защитников "Азовстали" вышли на акции

Мероприятия организовали более чем в 10 городах Украины. В частности, люди вышли на улицы в:

  • Киеве;
  • Житомире;
  • Ровно;
  • Ивано-Франковске;
  • Запорожье;
  • Черкассах;
  • Тернополе;
  • Львове;
  • Чернигове;
  • Кривом Роге;
  • Хмельницком;
  • Днепре.

Участники мероприятий настаивают, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста выполнили гарантии, которые они давали, когда защитники выходили из "Азовстали", и посетили колонию в Еленовке и проинспектировали условия содержания и здоровья военнопленных,
– говорится в сообщении.

Родные также напомнили, что:

  • российская сторона отказала международным организациям в этих запросах;
  • такой отказ нарушает положения Женевской конвенции.

"Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром!" – призывали защитники.

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Автор: Діана Квасневська