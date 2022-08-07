Теракт в Еленовке: родные защитников "Азовстали" вышли на акции во многих городах Украины

Родные защитников "Азовстали" вышли на акции во многих городах Украины. Они настаивают на том, чтобы международные организации выполнили обещанные гарантии.

Акции состоялись 7 августа. Также люди выходят на улицы разных городов Европы.

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Родные защитников "Азовстали" вышли на акции

Мероприятия организовали более чем в 10 городах Украины. В частности, люди вышли на улицы в:

Киеве;

Житомире;

Ровно;

Ивано-Франковске;

Запорожье;

Черкассах;

Тернополе;

Львове;

Чернигове;

Кривом Роге;

Хмельницком;

Днепре.

Участники мероприятий настаивают, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста выполнили гарантии, которые они давали, когда защитники выходили из "Азовстали", и посетили колонию в Еленовке и проинспектировали условия содержания и здоровья военнопленных,

– говорится в сообщении.

Родные также напомнили, что:

российская сторона отказала международным организациям в этих запросах;

такой отказ нарушает положения Женевской конвенции.

"Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром!" – призывали защитники.

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