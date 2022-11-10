Женщины и матери "мобиков" собрались ехать за ними на фронт в Украину

Родственники мобилизованных в российскую армию из Воронежа отправились в Старобельск Луганской области. Они хотят вернуть их домой.

Одна женщина сообщила, что ее мужа после двух недель подготовки перебросили на передовую под Сватово. Когда "мобики" попали от огонь, они "решили уходить подальше от линии фронта".

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"Мобики" жалуются на свое командование

Однако их обнаружило командование другого подразделения и отправило в Старобельск, в военную комендатуру. По словам женщины, в настоящее время там находится около 60 человек. Также родственники "мобиков" рассказали, что отступивших командование "маркировало краской".

Ранее родственники – преимущественно жены мобилизованных – приехали в Валуйки Белгородской области России, возле границы с Украиной. Им обещали, что их родственников вывезут с передовой и привезут в Валуйки. Однако прошло трое суток, а этого так и не произошло. В обращении женщины говорят, что отправятся в Старобельск.

Мы будем туда продвигаться потихоньку, сегодня у нас очень плохая погода, мы уже все промерзли, туман, но мы будем продвигаться, мы не сдадимся,

– говорит жена одного из солдат Светлана Горбатенко.

Российские "мобики" массово отказываются воевать

В Луганской области мобилизованные россияне массово отказываются идти в бой. Командиры тем временем угрожают им репрессиями и расправой. У российских пропагандистов это называется "народная война".

В Тульской области мобилизовали мужчину с подтвержденным диагнозом о расстройстве личности. В то же время автомат мобилизованному россиянину отказались выдавать.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, не боится ли Кремль протестов в армии. По его словам, в российской армии есть "молчаливый саботаж", который Путин тоже чувствует.

Российские захватчики наказывают своих же "мобиков", отказывающихся воевать. В частности, один из так называемых лагерей для мобилизованных обустроили в селе Заветное Желание Донецкой области. Там удерживают 21 солдата российской армии. Их периодически заставляют копать блиндажи. Также мобилизованным угрожают расстрелом.

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