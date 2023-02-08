Россиянка отказалась от мужа-вагнеровца, потому что уже получила "похоронные" 5 миллионов

Родственникам вагнеровцев приходят закрытые пустые гробы. Они не протестуют, поскольку могут не получить денег за так называемых героев.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала Ольга Романова – основательница российской благотворительной организации "Русь сидящая".

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"Если мать будет реагировать на пустой гроб, то не получит 5 миллионов. Мы недавно говорили с женщиной, которой привезли гроб. Она не открывала его, состоялись похороны", – сказала спикер.

Романова рассказала, что женщине вручили медаль и орден, дали почетную грамоту и пять миллионов рублей. Это убедило россиянку, что мужчина ей не нужен.

Впоследствии мужчина позвонил ей из украинского плена. И она сказала: "Ты был заключённым преступником, а теперь ты герой. Дети знают, что ты герой, мама, соседи. В школе все знают, что ты герой. Я получила 5 миллионов и я тебя не знаю. Мой муж умер и он герой", – вспомнила Романова.

Женщины протестовали возле тюрем

Активистка сказала, что поздней осенью 20 женщин вышли протестовать перед воротами колонии ИК-14 в маленьком населенном пункте Тогучин. Туда приехали вагнеровцы. Женщины смогли отстоять своих 20 родственников. По словам Романовой, мужчины уже забрали, посадили в отдельный барак и готовились вывозить.

"Меня очень впечатляет история, что женщина была давно разведена с мужчиной, из-за которого она протестовала. У нее была своя семья. Ей позвонила бывшая свекровь и попросила что-то сделать. Там не было антивоенных лозунгов или антипутинских. Они просто просили оставить своих родственников там, где они сидят. И от них отстали", – отметила Романова.

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Спикер рассказала, что в России есть тюремный термин "жучка" – это женщина, которая была заключена в тюрьму и не выдавала других, не была завербованной. То есть, она не работала на администрацию тюрьмы. По словам активистки, такие женщины часто женятся на заключенных. Это полностью маргинальный класс. Романова вспомнила, что одна такая "жучка" когда узнала, что ее мужа вербуют вагнеровцы, приехала в тюрьму и отбила его.

"Эта женщина нам писала. Мы предлагали ей адвокатов, но она сказала, что справится сама. Это история о большой любви? Нет. Это история о гражданских свободах? Нет. Это какие-то обычные и простые вещи. Здесь нет подвигов или лебединой верности. Однако эта нормальность выглядит как подвиг", – добавила Романова.

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