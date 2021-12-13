Об этом в эфире 24 канала сообщил активист, бывший председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын. Он подчеркнул, что назначение на должность Гогилашвили – полный провал моментов безопасности в структуре Министерства внутренних дел.
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Странные принципы назначения
По словам Синицына, должность, которую занимал чиновник – политическая, поэтому базовую проверку на риски он должен проходить обязательно. Однако, как подчеркнул активист, очевидно, что никто ничего не проверял и заместителем министра его назначили, основываясь на каких-то "совсем других принципах".
Видимо, это связано с родственными или личными связями. Никакого профессионализма, заслуг или реальных результатов не вижу,
– заявил Синицын.
Держался при 2 министрах
Кроме того, Синицын отметил, что Гогилашвили был заместителем министра при Арсене Авакове, а позже ему удалось сохранить должность и при Денисе Монастырском.
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"Он и еще один заместитель министра сохранили должности, когда других уволили. В то же время не уверен, что это была квота Монастырского, ему могли "спустить" решение, что Гогилашвили нужно оставить", – сообщил активист.
"Свой кадр"
По словам Синицына, Гогилашвили сможет легко избежать реальной и строгой ответственности. Кроме того, добавил, что будет интересно посмотреть, где окажется ексзаступник міністра через некоторое время.
Я не исключаю, что мы найдем его где-то в наблюдательном совете какого-то государственного предприятия, потому что это – "свой кадр",
– заявил Синицын.
Синицын рассказал, как Гогилашвили мог получить должность замминистра: смотрите видео
Скандал с Александром Гогилашвили
- Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске 11 декабря. Авто заместителя министра остановили полицейские, чтобы проверить документы. Однако он возмутился такому поведению и затеял ссору.
- После этого полиция передала журналистам еще одно видео с похожим инцидентом в Киеве. На нем снято то, как 24 ноября правоохранители остановили автомобиль Гогилашвили и хотели просто проверить документы. Однако это вызвало неадекватную реакцию мужчины.
- 13 декабря из-за скандала Кабмин уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Соответствующий документ подписал премьер Денис Шмыгаль.