Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин. Він підкреслив, що призначення на посаду Гогілашвілі – повний провал безпекових моментів у структурі Міністерства внутрішніх справ.
До теми Так, винен, – Гогілашвілі написав заяву на звільнення
Ніхто не перевіряв Гогілашвілі
За словами Сініцина, посада, яку обіймав чиновник – політична, тому базову перевірку на ризики він мав би проходити обов'язково. Однак, як наголосив активіст, очевидно, що ніхто нічого не перевіряв і заступником міністра його призначили, базуючись на якихось "зовсім інших принципах".
Мабуть, це пов'язано з родинними чи особистими зв'язками. Жодного професіоналізму, заслуг чи реальних результатів не бачу,
– заявив Сініцин.
Він також підкреслив, що дружина Гогілашвілі – особиста помічниця президента Володимира Зеленського. Тому не виключено, що посада чоловіка може бути пов'язана з її становищем.
Тримався при 2 міністрах
Крім того, Сініцин зазначив, що Гогілашвілі був заступником міністра при Арсені Авакові, а пізніше йому вдалось зберегти посаду і при Денису Монастирському.
Читайте також Гогілашвілі потрапив до Миротворця через скандальну поведінку
"Він і ще один заступник міністра зберегли посади, коли інших звільнили. Водночас не впевнений, що це була квота Монастирського, йому могли "спустити" рішення, що Гогілашвілі потрібно залишити", – повідомив активіст.
"Свій кадр"
За словами Сініцина, Гогілашвілі зможе легко уникнути реальної та суворої відповідальності. Крім того, додав, що буде цікаво подивитись, де опиниться колишній заступник міністра за якийсь час.
Я не виключаю, що ми знайдемо його десь в наглядовій раді якогось державного підприємства, тому що це – "свій кадр",
– заявив Сініцин.
Сініцин розповів, як Гогілашвілі отримав посаду замміністра: дивіться відео
Скандал з Олександром Гогілашвілі
- Заступник Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими на блокпості в Краматорську 11 грудня. Авто заступника міністра зупинили поліцейські, щоб перевірити документи. Однак він обурився такій поведінці та затіяв сварку.
- Після цього поліція передала журналістам ще одне відео, зі схожим інцидентом у Києві. На ньому знято те, як 24 листопада правоохоронці зупинили автомобіль Гогілашвілі та хотіли просто перевірити документи. Однак це викликало неадекватну реакцію чоловіка.
- 13 грудня через скандал Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Відповідний документ підписав прем'єр Денис Шмигаль.