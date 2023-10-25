Рогозин якобы предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой: что ответили в ГУР и СНБО

В СМИ появилась статья о том, что Россия рассматривает сценарий атаки по Украине космической ракетой. В ГУР не стали исключать правдивость данной информации, а Данилов указал на российский провал в космической сфере.

Недавно в немецком издании Bild появилась статья о том, что российский член правительства и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил с предложением ударить по большому городу Украины космической ракетой.

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О плане сообщили Путину

К журналистам попали записи разговоров Рогозина и Дмитрия Баранова – гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс". Из разговоров оккупантов следует, что они еще в начале 2023 года рассматривали вариант запуска космической ракеты по Украине с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту. В то же время, они опасались, что части ракеты упадут на территорию России, поскольку погрешность при ударе может составлять от 50 до 100 километров. Известно, что 16 января об этом плане сообщили Путину, как он отреагировал на него – неизвестно.

Как отреагировали в Украине

В украинской разведке отказались опровергать или подтверждать информацию из Bild. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал Рогозина "российским нацистом, помешанным на имперских идеях". Впрочем, разведчик не стал исключать возможность того, что такой разговор между бывшим главой Роскосмоса и гендиректором "Прогресса" действительно мог состояться.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов скептически оценил "космический" план бывшего главы Роскомоса, который, очевидно, придумал его тогда, когда получил осколком в ягодицу.

Пусть они сначала космосом овладеют. Мы сегодня видим, что страны уже перегнали Россию. Россия не способна заниматься космической программой,

– подчеркнул Данилов, вспомнив неудачный запуск лунной станции "Луны-25".

По словам чиновника, "деградационные проблемы на территории России набирают потихоньку обороты", "фрагментация страны-агрессора неизбежна".

Их мечты ударить по нашим энергетическим объектам… Ну мы уже пуганные. Мы пережили сложную зиму. Эта зима будет столь же сложной. Но я уверен, что мы ее переживем. Наши партнеры нам очень помогают. Президент каждый день занимается вопросом поставки ПВО,

– отметил секретарь СНБО.

Данилов также сообщил, что украинцев ждут хорошие новости, связанные с усилением ПВО и не только.