Он упрекнул "вторую армию мира" за так называемые "достижения" на фронте в Украине. Об этом Рогозин написал в своей соцсети, информирует 24 Канал.

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Рогозин унизил Кремль

Он напомнил российским солдатам, что они не смогли взять Донбасс, в том числе Бахмут. Кстати, этот город захватчики планировали захватить к 9 мая, но, как обычно, у них ничего не вышло.

Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал?

– написал Рогозин.

К тому же экс-глава "Роскосмоса" подчеркнул, что у оккупантов есть огромные проблемы на фронте. Также он призвал сосредоточиться на войне.

"А, это, оказывается, в честь прошлых побед СССР... Мне кажется, коллегам в Москве надо сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта. А они и очень большие", – добавил Рогозин.

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