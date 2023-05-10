Он упрекнул "вторую армию мира" за так называемые "достижения" на фронте в Украине. Об этом Рогозин написал в своей соцсети, информирует 24 Канал.
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Рогозин унизил Кремль
Он напомнил российским солдатам, что они не смогли взять Донбасс, в том числе Бахмут. Кстати, этот город захватчики планировали захватить к 9 мая, но, как обычно, у них ничего не вышло.
Вчера, говорят, в Москве салют был. Что, Бахмут взяли, освободили Донбасс? Киев капитулировал?
– написал Рогозин.
К тому же экс-глава "Роскосмоса" подчеркнул, что у оккупантов есть огромные проблемы на фронте. Также он призвал сосредоточиться на войне.
"А, это, оказывается, в честь прошлых побед СССР... Мне кажется, коллегам в Москве надо сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта. А они и очень большие", – добавил Рогозин.
Парад в Москве на 9 мая: что известно
- В Москве 9 мая состоялся парад. Он длился всего 45 минут.
- На параде Путин в очередной раз отличился маразматическими заявлениями о "войне за родину", "противостоянии странам Запада" и "неонацистах в Украине".
- В британской разведке предположили, что Кремль побоялся критики со стороны "z-патриотов" Поэтому российские власти решили не делать пышный парад, в то время как сотни россиян ежедневно гибнут на фронте.
- Аналитики ISW считают, что Путин решил в своей речи повторить имеющиеся уже нарративы. Таким образом, он готовит население собственной страны к затяжной войне. Саму же Россию диктатор представляет как страну, противостоящую всему Западу.