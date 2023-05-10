Він дорікнув "другій армії світу" за так звані "досягнення" на фронті в Україні. Про це Рогозін написав у своїй соцмережі, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Перемогою і не пахне: ISW проаналізував кволий виступ Путіна та парад 9 травня у Москві
Рогозін принизив Кремль
Він нагадав російським солдатам, що вони не змогли взяти Донбас, зокрема й Бахмут. До речі, це місто загарбники планували захопити до 9 травня, але, як завжди, в них нічого не вийшло.
Вчора, кажуть, у Москві салют був. Що, Бахмут взяли, звільнили Донбас? Київ капітулював?
– написав Рогозін.
До того ж ексглава "Роскосмосу" наголосив, що в окупантів є шалені проблеми на фронті. Також він закликав зосередитися на війні.
"А, це, виявляється, на честь минулих перемог СРСР... Мені здається, колегам у Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни і нашого фронту. А вони є і дуже великі", – додав Рогозін.
Парад у Москві на 9 травня: що відомо
- У Москві 9 травня відбувся парад. Він тривав лише 45 хвилин.
- На параді Путін вкотре відзначився маразматичними заявами про "війну за родіну", "протистояння країнам Заходу" та "неонацистів в Україні".
- У британській розвідці припустили, що Кремль побоявся критики з боку "z-патріотів". Тому російська влада вирішила не робити пишний парад, в той час, як сотні росіян щодня гинуть на фронті.
- Аналітики ISW вважають, що Путін вирішив у своїй промові повторити наявні вже наративи. Таким чином, він готує населення власної країни до затяжної війни. Саму ж Росію диктатор подає як країну, що протистоїть всьому Заходу.