Рои дронов и управляемые боеприпасы: состоялись демонстрационные испытания украинских разработок
Источник:Герман Сметанин
Семь украинских производителей продемонстрировали, как можно создать рой дронов. В ролике с испытаний показали работу около десятка дронов.
О новых разработках сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин. В видео, обнародованном Минстратегпромом, БПЛА поднимаются вместе с бутылками-"боеприпасами", а потом возвращаются – уже пустые. Ранее мы писали о том, как зарегистрировать разработку на Brave1.
Смотрите также Зеленский назвал, сколько украинских САУ "Богдана" производят ежемесячно
Как прошли испытания украинских роев дронов
Вместе с Brave1, Минобороны, Минцифрой, Генштабом, Нацгвардией провели демонстрационные испытания новых украинских разработок – роев дронов и управляемых боеприпасов. 17 команд производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали различные подходы к решению задач,
– написал министр.
Рой дронов по-украински: видео с испытаний
По словам Сметанина, над количеством таких изделий работают, "но качество должно идти впереди". Он поблагодарил команды за изобретательность, настойчивость в работе и за готовность к совершенствованию.
"Оборонка должна поставлять в войско инновационные решения, которые действительно нужны Силам обороны сейчас и в ближайшем будущем. Максимально эффективные, актуальные продукты, рассчитанные на условия, в которых происходят военные действия. Чтобы производители смогли это реализовать, мы и собрали всех вместе. Представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации для улучшения продуктов", – добавил глава ведомства.
В "Милитарном" отметили, что рой дронов управляется одним пилотом. "Технология должна объединить в автономную сеть группу дронов, в которой оператору будут отведены только выбор цели и разрешение на ее поражение", – говорится в материале. Также роем может управлять искусственный интеллект.
Интересно! Россияне выкладывали ролики работы роя дронов летом. Тогда оккупанты хвастались новым БПЛА "Гербера" – младшей сестрой "Шахеда".