Есть 2 варианта: какую роль Китай может сыграть в событиях на Ближнем Востоке

Война США и Израилем против Ирана выходит далеко за пределы регионального конфликта, потому что Тегеран получает поддержку со стороны своих союзников. Именно это позволяет ему сдерживать натиск со стороны Дональда Трампа.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, какую роль в конфликте на Ближнем Востоке играет Китай. В то же время США, вероятно, готовятся, что война с Ираном затянется до сентября, ведь в Пентагоне планируют свои действия не менее 100 дней.

Какими способами Китай может поддерживать Иран в войне?

Кульпа отметил, что для Китая, который поддерживает Иран, события на Ближнем Востоке могут развернуться по двум сценариям:

США полностью подчиняют себе Тегеран, меняют режим, устанавливают собственный и разрушают Иран как субъект.

Иран сохраняет целостность и остается стратегическим союзником Китая, хотя бы из-за того, что он – противник США.

После удара, который получил Иран, очень быстро его потенциал был восстановлен. Но это бы не произошло, вероятно, без поддержки Китая. Также Иран получает помощь со стороны России в виде комплектования для "Шахедов", и этому есть доказательства,

– отметил он.

Более того, Иран получает поддержку из Беларуси, ведь много транспорта из Минска было отправлено в Тегеран, и этот канал был полностью рабочим.

Обратите внимание! Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы больше помогать Ирану в войне, однако не имеет для этого лишних ресурсов. В то же время Москва оказывает определенную поддержку Тегерану – в иранских беспилотниках были обнаружены компоненты российского производства. Также украинский лидер считает, что Россия может предоставлять Ирану системы противовоздушной обороны, которых имеет достаточно.

Нельзя исключать, что Ирану еще и направит поддержку Северная Корея.

Пекин будет делать все для того, чтобы скрывать свою вовлеченность в помощь Тегерану. Он имеет такие возможности. У него может быть канал, например, через Афганистан, который имеет границу с Китаем и с Ираном. І удар из Пакистана по Афганистану может быть связан с этой ситуацией,

– предположил Петр Кульпа.

Если ситуация на Ближнем Востоке будет быстро меняться, то Китай продолжит поддерживать своих прокси. Так же как держит на плаву Северную Корею и Россию, которая бы, по мнению экс-секретаря польской делегации в парламенте НАТО, без поддержки КНР не имела бы возможностей вести войну и развалилась. Все это касается и Ирана, поэтому конфликт на Ближнем Востоке является именно геополитическим.

Как Китай может повлиять на войну на Ближнем Востоке?