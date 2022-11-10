Положительное и важное решение, – Эрдоган высказался по поводу выхода российских войск из Херсона

В российском Министерстве обороны 9 ноября было принято решение об уходе из Херсона на левый берег Днепра. Заметим, что пока неизвестно, это вынужденное действие или очередная хитрость военного командования страны-агрессора.

На такие новости отреагировал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал отступление России "положительным и важным решением".

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Эрдоган считает отступление россиян из Херсона значимым шагом

На брифинге для печати турецкий президент прокомментировал новость от министра обороны России. Он сказал, что "выход российских войск из Херсона является положительным и важным решением".

Кроме того, он добавил, что надеется встретиться с Владимиром Путиным на встрече лидеров G-20 на Бали на следующей неделе. Если же российского президента не будет, Эрдоган планирует продолжить вести с ним "телефонную дипломатию".

Заметим, что, скорее всего, лидеру Турции придется выбрать второй вариант, ведь мировые СМИ прогнозируют, что Путин откажется от идеи ехать на саммит. Вероятно, российский диктатор отправит вместо себя министра иностранных дел Лаврова.

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Главное об отступлении россиян из Херсона

Следует отметить, что заявление российского минобороны скептически оценило украинское военно-политическое руководство, отмечая, что верить врагу нельзя, однако украинские войска продолжают освобождать украинские территории.

По состоянию на 10 ноября уже известно, что ВСУ зашли в Снигиревку и ряд населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что общая площадь отвоеванной территории достигает 1 381 кв. км. Генерал отметил, что восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Турция будет покупать российский газ за рубли

После наложенных на Россию санкций ей пришлось просить страны, закупающие у нее газ, платить за него рублями. Обычно международные соглашения подобного плана оплачиваются в долларах или евро.

Однако Кремль пытается хоть как-то стабилизировать курс рубля, укрепив свою валюту. Многие страны отказались от такой идеи и нашли другие источники закупки газа.

Турция согласилась оплачивать энергетическое соглашение в рублях. Более того, Путин предложил Турции стать альтернативной базой для поставок газа после подрыва "Северного потока". Эрдоган согласился с этой идеей.

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