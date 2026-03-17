24 Канал Новости Украины Мужественно боролся до последнего: погиб старший сержант Роман Цвик из Киевской области
17 марта, 07:13


Дария Черныш
Основные тезисы
  • Роман Цвик, старший сержант из Киевской области, погиб 25 января на Харьковщине, выполняя боевое задание.
  • Служил в роте огневой поддержки одного из батальонов ТрО.

В борьбе за Украину погиб старший сержант Роман Цвик родом из Киевской области. Воин погиб 25 января под Купянском.

Печальную весть 16 марта сообщила Белоцерковская городская территориальная община.

Что известно о павшем Романе Цвике?

В Белоцерковской общине узнали о гибели их земляка Романа Цвика. Старший сержант был 1986 года рождения.

Отмечается, что служил воин в роте огневой поддержки одного из батальонов ТрО.

Погиб Роман Цвик 25 января во время выполнения боевого задания на Харьковщине у Кутовки, что в Купянском районе.

Наш воин был верен Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину,
– выразили соболезнования в обществе.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, собратьям и близким погибшего Романа Цвика. Вечная слава и память Герою!

