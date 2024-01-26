Нажива на ВСУ: адвокат Романа Гринкевича ответил, будут ли вносить залог

22 января Роману Гринкевичу, которого подозревают в миллионных сделках с закупками для ВСУ, избрали меру пресечения. Бизнесмену предоставили выбор - или два месяца в СИЗО, или уплата залога в 500 миллионов гривен.

Во время общения со СМИ адвокат Романа Гринкевича Андрей Гуджал рассказал, что выбрал его подзащитный.

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"Нет смысла"

По словам стороны защиты, Роман Гринкевич не будет вносить залог в размере 500 миллионов гривен. Потому что, мол, у него, во-первых, нет таких денег, а во-вторых их вносить безосновательно.

Также адвокат рассказал, что он сейчас берет доказательства у турецкой фирмы производителя военной одежды, которые должны доказать невиновность Гринкевича.

Известно, что 26 января Соломенский суд должен был рассмотреть апелляцию Гринкевича по решению Печерского суда о форме меры пресечения. Однако заседание перенесли. Следующее должно состояться в середине февраля.

Дело Романа Гринкевича: что известно