Возможно, у кого-то на чердаке, – в ГБР прокомментировали "исчезновение" Гринкевича-младшего

Сына скандального львовского бизнесмена Гриневича также подозревают в коррупции. Однако пока его не задержали правоохранительные органы. Известно, что Роман Гринкевич скрывается от следствия.

17 января стало известно об объявлении подозрения Гриневичу-младшему. В тот же день его было объявлено в розыск. В то же время 19 января в эфире национального телемарафона спикер ГБР Татьяна Сапьян объяснила, как такое вообще могло случиться, что Гринкевича не могут найти, – пишет 24 Канал.

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Скрывание Романа Гринкевича

Спикер подчеркнула, что сын одиозного бизнесмена не "исчез" – он скрывается. В то же время, она верит в справедливость и в то, что правоохранителям удастся привлечь к соответствию подозреваемого в таком резонансном деле.

Надеюсь, что с помощью неравнодушных граждан и со всеми усилиями правоохранительного органа ГБР все-таки найдет скрывающегося (Романа Гринкевича – 24 Канал). Не знаю, возможно, на чердаке он у кого-то спрятался, потому что официально известно, что границу он не пересекал… Удастся его привлечь к ответственности. Я верю в то, что это произойдет.

Следует сказать, что подозрение Гринкевичу-старшему объявили в конце 2023 года. Тогда было немало разговоров о том, что следующим в очереди на следствие – Роман Гринкевич (младший). Со слов Сапьян понятно, что не стоит упрекать Госбюро расследований в затягивании времени. Следователи все делали постепенно: сначала искали улики, потом объявили подозрение.

С конца декабря (2023 года – 24 Канал) внимание приковано ко львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается. Но мы с вами должны понимать, что ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Для того чтобы объявить человеку подозрение, а затем выбрать ему меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств.

Тот, кто знает о местонахождении Игоря Гринкевича, может обратиться либо в полицию, либо в ГБР по следующим номерам:

(044) 300-27-07;

(044) 365-41-69;

(044) 365-40-20.

Добавим, что решением суда 11 января 2024 был наложен арест на имущество семьи Гринкевичей. Собственно, речь идет о недвижимости, элитных автомобилях и других ценностях.

24 Канал со ссылкой на собственные источники писал, что, несмотря на решение суда, продолжается добыча песка на Яснисском карьере во Львовской области. Все юридические дороги от этого карьера ведут к семье Гринкевичей.

со ссылкой на собственные источники писал, что, несмотря на решение суда, продолжается добыча песка на Яснисском карьере во Львовской области. Все юридические дороги от этого карьера ведут к семье Гринкевичей. Важно и то, что 19 января трем подозреваемым по делу Гринкевичей избрали меру пресечения. Конкретно этот кейс о закупках одежды для наших защитников не соответствует стандартам. Как раз от следствия по этому делу скрывается Гринкевич-младший.

Игорю Гринкевичу было объявлено уже два подозрения. Бизнесмен решился предложить полмиллиона долларов одному из руководителей ГБР. Кроме того, он подозревается в поставках товаров несоответствующего качества Вооруженным Силам Украины.