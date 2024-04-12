"Настоящий патриот Украины": в Одесской области, спасая жизни людей, погиб боевой медик
Источник:Павел Дыба
Вечером, 10 апреля, член общественной организации "Украинская служба спасения" Роман Юхневич погиб из-за вражеского ракетного удара. Тогда оккупанты атаковали Одесскую область.
Мужчина погиб во время спасения людей после вражеского удара по Одесской области. Оккупанты били по транспортно-логистической инфраструктуре.
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Погиб оказывая помощь пострадавшим
Председатель ОО "Украинская служба спасения" Павел Диба сообщил о смерти члена организации Романа Юхневича, который спасал жизни людей после атак российских захватчиков.
В результате вражеского обстрела Одесской области, погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек: Роман Юхневич,
– говорится в сообщении.
Согласно сообщениям близких боевого медика, Роман погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.
"Роман Юхневич погиб вчера оказывая помощь пострадавшим от ракетного обстрела, коварная вторая ракета оккупантов оборвала его жизнь... Светлый и искренний Человек, мне тебя будет не хватать", – вспоминают о Романе.
Что известно о циничном вражеском ударе по Одесской области: главное
- Ориентировочно в 18:17 мониторинговые каналы сообщили о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Почти сразу в городе прогремел мощный взрыв. Однако, к сожалению, уже вскоре в местных пабликах сообщили о повторном взрыве.
- Сообщалось также, что, вероятно, пуски ракет были из района села Войково, Первомайского района, что на территории временно оккупированного Крыма. Сначала первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов рассказал о двух пострадавших.
- Впоследствии стало известно, что в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности.
- Впоследствии в больнице, к сожалению, умер человек, который был госпитализирован в больницу с тяжелым ранением. Таким образом количество погибших увеличилось до 5 человек. В результате обстрела также повреждены АЗС и грузовики, которые были припаркованы рядом.
- Кроме АЗС, на месте обстрела побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома.
- Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.