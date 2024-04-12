"Настоящий патриот Украины": в Одесской области, спасая жизни людей, погиб боевой медик

Вечером, 10 апреля, член общественной организации "Украинская служба спасения" Роман Юхневич погиб из-за вражеского ракетного удара. Тогда оккупанты атаковали Одесскую область.

Мужчина погиб во время спасения людей после вражеского удара по Одесской области. Оккупанты били по транспортно-логистической инфраструктуре.

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Погиб оказывая помощь пострадавшим

Председатель ОО "Украинская служба спасения" Павел Диба сообщил о смерти члена организации Романа Юхневича, который спасал жизни людей после атак российских захватчиков.

В результате вражеского обстрела Одесской области, погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек: Роман Юхневич,

– говорится в сообщении.

Согласно сообщениям близких боевого медика, Роман погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.

Роман Юхневич погиб во время спасения пострадавших / Фото Павла Дыбы

"Роман Юхневич погиб вчера оказывая помощь пострадавшим от ракетного обстрела, коварная вторая ракета оккупантов оборвала его жизнь... Светлый и искренний Человек, мне тебя будет не хватать", – вспоминают о Романе.

Что известно о циничном вражеском ударе по Одесской области: главное

Ориентировочно в 18:17 мониторинговые каналы сообщили о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Почти сразу в городе прогремел мощный взрыв. Однако, к сожалению, уже вскоре в местных пабликах сообщили о повторном взрыве.

Сообщалось также, что, вероятно, пуски ракет были из района села Войково, Первомайского района, что на территории временно оккупированного Крыма. Сначала первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов рассказал о двух пострадавших.

Впоследствии стало известно, что в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок – 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности.

Впоследствии в больнице, к сожалению, умер человек, который был госпитализирован в больницу с тяжелым ранением. Таким образом количество погибших увеличилось до 5 человек. В результате обстрела также повреждены АЗС и грузовики, которые были припаркованы рядом.

Кроме АЗС, на месте обстрела побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!