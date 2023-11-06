Война уносит жизни лучших: на войне погиб воин из Тернопольской области – Роман Юрийчук

На войне, защищая Украину от захватчиков, погиб военнослужащий ВСУ Роман Юрийчук родом из Залещиков Тернопольской области. Защитнику навечно 35 лет.

О потере сообщил Залещицкий городской совет. Воин погиб при выполнении боевого задания, защищая территориальную целостность нашей страны.

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"Беспощадный российский оккупант уносит жизни лучших... Это невыразимая боль, непоправимая потеря, которую не простим оккупанту и никогда не забудем", – говорится в сообщении.

Кем защитник был в мирной жизни не указывают, как и то, кем был в войне против агрессора.

И снова безудержно щемит сердце, трудно воспринимать смерть наших защитников, а еще труднее найти слова поддержки для родных, близких и знакомых Героя. Вечная слава и память Герою – Роману Юрийчуку,

– отметили в горсовете.

О прощании с Романом пообещали сообщить позже.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Болезненные потери Украины