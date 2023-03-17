Воспитывал только дедушка: на Тернопольщине попрощались с 19-летним воином Романом Корчемным
Источник:Шумская территориальная громада
На войне в Украине погиб уроженец села Стежок Тернопольской области Роман Корчемный. Ему было всего 19 лет.
Украинский Герой был похоронен 16 марта. Он добровольно защищал свою страну.
Важно Ушел воевать почти в 60 лет: на фронте за Украину погиб рекордсмен Василий Шевчук
Что известно о погибшем воине
Роман Корчемный погиб в результате минометного обстрела вблизи Белогоровки Донецкой области. 19-летнего защитника воспитывал дедушка, потому что его мама умерла, когда ему было 16 лет.
В январе 2023 года Роман добровольно встал на защиту Украины и был принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы.
На площади Героев Майдана священники отправили панихиду за погибшим. Траурный кортеж двинулся к Стежке, где вдоль дороги от Шумска погибшего Героя встречали на коленях местные жители.
16 марта в Шумской громаде было объявлено днем траура.
Прощание с Романом Корчемным / фото Шумская громада
Украинские Герои, погибшие на фронте
- Недавно на фронте погиб уроженец Хоросткова Тернопольской области Василий Шевчук. Ранее он стал рекордсменом, который раздетым пролежал под снегом 20 минут.
- В боях за Бахмут погиб известный историк, археолог, преподаватель, экскурсовод и патриот Юрий Коваленко. Весной 2022 он защищал Черниговскую область.
- Также в Херсоне погиб защитник из Львова Дмитрий Пащук. Герой полег в результате ранения дроном-камикадзе. Он был бойцом ССО и пластуном.
- На войне во время обороны Бахмута погиб боец из Львовской области Игорь Илечко. У защитника остался маленький сын.