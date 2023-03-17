Воспитывал только дедушка: на Тернопольщине попрощались с 19-летним воином Романом Корчемным

На войне в Украине погиб уроженец села Стежок Тернопольской области Роман Корчемный. Ему было всего 19 лет.

Украинский Герой был похоронен 16 марта. Он добровольно защищал свою страну.

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Что известно о погибшем воине

Роман Корчемный погиб в результате минометного обстрела вблизи Белогоровки Донецкой области. 19-летнего защитника воспитывал дедушка, потому что его мама умерла, когда ему было 16 лет.

В январе 2023 года Роман добровольно встал на защиту Украины и был принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы.

На площади Героев Майдана священники отправили панихиду за погибшим. Траурный кортеж двинулся к Стежке, где вдоль дороги от Шумска погибшего Героя встречали на коленях местные жители.

16 марта в Шумской громаде было объявлено днем траура.

Прощание с Романом Корчемным / фото Шумская громада

Украинские Герои, погибшие на фронте

выражает соболезнования родным и знакомым погибшего Героя. Светлая память!