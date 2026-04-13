На Днепропетровщине погиб командир экипажа БпЛА Роман Осипов
На войне погиб командир экипажа беспилотников Роман Осипов. Жизнь украинского защитника оборвалась 8 апреля 2026 года в Днепропетровской области.
Осипов родился в поселке Затишье в Одесской области, а также работал там полицейским. Об этом сообщили в Затишанской общине.
Что известно о погибшем защитнике?
Роман Осипов служил в зенитно-ракетно-артиллерийском дивизионе воинской части А1619. К войску присоединился в марте 2021 года.
На родной Одесской области Осипов после получения среднего образования попал в армию, а затем продолжил обучение в системе внутренних дел. Работал в транспортной полиции в городе Раздельная, а затем – в полиции в Одессе.
Его жизнь оборвалась 8 апреля этого года во время выполнения обязанностей военной службы в районе населенного пункта Колона-Межевая Синельниковского района Днепропетровской области. Пусть светлая память о погибшем воине навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил,
– сообщили в Затишанской громаде.
Осипову было всего 33 года, а одноклассники и друзья погибшего вспоминают его, как хорошего и искреннего человека, который всегда был готов прийти на помощь.
У погибшего военного остались жена Анастасия, дочь Маша, сын Никита, мать Татьяна и сестра Анна.
В Ширяево 14 апреля состоится прощание с погибшим военным. После церемонии героя похоронят в поселке Затишье, где он родился.
