Был одним из лидеров Пласта и сотворцом Самообороны Майдана: на войне погиб Роман Орищенко

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте погиб один из лидеров украинского Пласта и соавтора Самообороны Майдана – Роман "Оскар" Орищенко.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно о Романе Орищенко

Роман "Оскар" Орищенко встретил врага командиром взвода 72 отдельной механизированной бригады, и до последнего вздоха мужественно защищал Украину.

Свою жизнь посвятил также и Пласту, будучи на данный момент членом национального руководства Пласта, воспитав не один десяток юношей на своем пластовом пути, вложив в них любовь к Родине, смелость, ум и мужество,

– говорится в сообщении.

В 2004 году именно он координировал студентов и активистов из Черкасс, которые приобщались к молодежному движению против диктатуры на Майдане. А в 2013 году Роман привез первую звуковую аппаратуру на Евромайдан, который только начинался. Он шутил, что является первым Автомайдановцем, потому что выгреб за эту доставку.

Зимой 2013 – 2014 годов Роман был одним из ключевых организаторов Самообороны Майдана. Он входил в "узкий штаб" самообороновцев, который базировался в Профсоюзах и отвечал за развертывание и поддержку сетей сопротивления в регионах.

Роман Орищенко / Фото DeepState

За свою деятельность получил орден "За мужество". Когда вся страна хотела узнать, кто создал батальон "Донбасс", Роман в частной беседе объяснил, кто стоял за его созданием, ведь знал его еще тогда, когда Самооборона рождалась

Несмотря на то, что Романа знало много людей, он не был сторонником публичности. Он скромно и преданно выполнял свое дело, что вызвало к нему глубокое уважение в обществе.

"Роман Орищенко был чрезвычайно добрым, умным человеком, который вложил в развитие целой страны огромные усилия. Всегда улыбался и откликался на все просьбы, отмечая "своим нужно помогать всем чем можно". Его жизнь это целая история, которая вмещает опыт, энергию, желание построить сильную страну с достойной молодежью", – резюмировали аналитики.

Напомним, 15 июня на фронте погиб 20-летний Богдан Неведомский из Львова. Он служил в 120 отдельном разведывательном полку ВСУ и был награжден "Золотым крестом".