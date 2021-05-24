Роман Протасевич находится в критическом состоянии в больнице Минска, – мать активиста

24 мая 2021 , 16:55
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Источник:

телеграм-канал "Беларусь головного мозга"

Мать задержанного Романа Протасевича заявила, что ее сын якобы находится в минской больнице. По словам женщины, состояние здоровья активиста – критическое.

Что известно о состоянии Протасевича

Задержанного основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA якобы нашли в больнице. У него – проблемы с сердцем.

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Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сына нашли в одной из минских больниц. Состояние его критическое. Об этом женщине сообщили неравнодушные,
 –  говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ранее родители Протасевича говорили, что не знают, где находится их сын. О задержании Романа семья узнала из одного телеграмм-канала. Отец активиста заявил, что готовит обращение в Международный суд.

Детали задержания активиста

  • 23 мая пассажирский самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Это случилось после того, как белорусские диспетчеры заявили о минировании самолета.
  • После приземления белорусские силовики проверили всех пассажиров. Однако 5 из них так и не отпустили. Среди задержанных – Протасевич и его девушка из России София Сапега. Известно, что она сейчас находится в минском СИЗО.
  • Задержание активиста возмутило международное сообщество. Ряд государств запретил своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси. Великобритания уже ввела санкции против физических и юридических белорусских лиц.
  • Президент Владимир Зеленский поручил подготовить приостановку авиасообщения с Минском.​
Автор: Софія Мінджоса