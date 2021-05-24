Роман Протасевич находится в критическом состоянии в больнице Минска, – мать активиста

Мать задержанного Романа Протасевича заявила, что ее сын якобы находится в минской больнице. По словам женщины, состояние здоровья активиста – критическое.

Что известно о состоянии Протасевича

Задержанного основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA якобы нашли в больнице. У него – проблемы с сердцем.

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Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сына нашли в одной из минских больниц. Состояние его критическое. Об этом женщине сообщили неравнодушные,

– говорится в сообщении.

Детали задержания активиста

23 мая пассажирский самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Это случилось после того, как белорусские диспетчеры заявили о минировании самолета.

После приземления белорусские силовики проверили всех пассажиров. Однако 5 из них так и не отпустили. Среди задержанных – Протасевич и его девушка из России София Сапега. Известно, что она сейчас находится в минском СИЗО.

Задержание активиста возмутило международное сообщество. Ряд государств запретил своим авиакомпаниям летать над территорией Беларуси. Великобритания уже ввела санкции против физических и юридических белорусских лиц.

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить приостановку авиасообщения с Минском.​