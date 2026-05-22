Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Отдал жизнь за Украину: в бою погиб защитник с Полтавщины Роман Шамота
22 мая, 08:41
2

Отдал жизнь за Украину: в бою погиб защитник с Полтавщины Роман Шамота

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Роман Шамота, защитник с Полтавщины, погиб 11 мая во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
  • Прощание с погибшим состоялось 21 мая в Новых Санжарах, его похоронили в родном селе Крутая Балка.

Жизнь воина Романа Шамоты оборвалась на 42 году жизни во время выполнения боевого задания в Запорожской области. Уроженец Полтавщины погиб 11 мая.

Простились с бойцом 21 мая. Печальную весть сообщили Новосанжарской общине.

Смотрите также Он держал небо над нами: в боях в Запорожье погиб командир из Прикарпатья Михаил Щепанский

Что известно о Романе Шамоте?

В Новосанжарской общине сообщили о гибели жителя села Крутая Балка Романа Григорьевича Шамоты. Воин погиб 11 мая во время выполнения боевого задания в Запорожье.

Издание "Содержание" узнало, что военный родился 22 августа 1984 года. Он вырос в родном селе, а после школы он учился в Полтавском строительном институте. В ряды Вооруженных сил его мобилизовали 17 сентября 2024 года.

Прощание с павшим Романом состоялось 21 мая в Новых Санжарах. Далее горожане провели воина в последний путь живым коридором, а похоронили его на кладбище в родной Крутой Балке.

Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Романа Шамоты. До последнего вздоха он мужественно защищал родную землю и украинский народ,
– выразили соболезнования в общине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память Герою!

Кто положил жизнь за Украину?

  • Также в Запорожье, в боях возле Орехова, погиб военный Михаил Щепанский. Он был 35-летним командиром артиллерийского взвода. У воина осталась жена и дочь.

  • Военный Кирилл Карчевский умер в больнице 8 мая. Он был уроженцем Закарпатья и служил гранатометчиком в противотанковом взводе.

  • Под Добропольем от удара вражеского FPV-дрона погиб Тимофей Кулишенко. Он служил в армии с 2015 года.

Связанные темы:

Война России с Украиной Полтавская область Потери