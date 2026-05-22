Отдал жизнь за Украину: в бою погиб защитник с Полтавщины Роман Шамота
- Роман Шамота, защитник с Полтавщины, погиб 11 мая во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
- Прощание с погибшим состоялось 21 мая в Новых Санжарах, его похоронили в родном селе Крутая Балка.
Жизнь воина Романа Шамоты оборвалась на 42 году жизни во время выполнения боевого задания в Запорожской области. Уроженец Полтавщины погиб 11 мая.
Простились с бойцом 21 мая. Печальную весть сообщили Новосанжарской общине.
Что известно о Романе Шамоте?
В Новосанжарской общине сообщили о гибели жителя села Крутая Балка Романа Григорьевича Шамоты. Воин погиб 11 мая во время выполнения боевого задания в Запорожье.
Издание "Содержание" узнало, что военный родился 22 августа 1984 года. Он вырос в родном селе, а после школы он учился в Полтавском строительном институте. В ряды Вооруженных сил его мобилизовали 17 сентября 2024 года.
Прощание с павшим Романом состоялось 21 мая в Новых Санжарах. Далее горожане провели воина в последний путь живым коридором, а похоронили его на кладбище в родной Крутой Балке.
Низко склоняем головы в скорби перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Романа Шамоты. До последнего вздоха он мужественно защищал родную землю и украинский народ,
– выразили соболезнования в общине.
Кто положил жизнь за Украину?
Также в Запорожье, в боях возле Орехова, погиб военный Михаил Щепанский. Он был 35-летним командиром артиллерийского взвода. У воина осталась жена и дочь.
Военный Кирилл Карчевский умер в больнице 8 мая. Он был уроженцем Закарпатья и служил гранатометчиком в противотанковом взводе.
Под Добропольем от удара вражеского FPV-дрона погиб Тимофей Кулишенко. Он служил в армии с 2015 года.