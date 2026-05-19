Об этом сообщили в Береговской районной госадминистрации.

Смотрите также Защищал Украину более 10 лет: на войне погиб Тимофей Кулишенко

Что известно о военном?

Украинский военный Кирилл Карчевский умер 8 мая 2026 года, находясь в больнице. Он служил гранатометчиком противотанкового взвода.

Родился украинский защитник 10 октября 1995 года в городе Берегово, что в Закарпатской области. В госадминистрации сообщили, что память о Кирилле Карчевского навсегда останется в сердцах.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Береговская районная военная администрация разделяет боль утраты и выражает искренние соболезнования родным и собратьям умершего защитника Украины. Вечная память и слава,

– отметили в госадминистрации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Карчевского. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На фронте погиб украинский военный Александр Клименко, который служил механиком аппаратной засекреченной связи. Клименко родился в Полтаве, работал оператором и режиссером монтажа, а также отвечал за технику в Полтавском государственном медицинском университете.

На Днепропетровщине погиб главный сержант десантно-штурмовой роты Тарас Матвиец. Тарас присоединился к ВСУ в начале полномасштабного вторжения и погиб 14 мая 2026 года во время выполнения боевого задания.

Николай Посполитак отдал свою жизнь 15 марта 2025 года в Луганской области во время боевого задания. Александр Грабовский был официально признан погибшим 7 августа 2024 года после подтверждения ДНК.

Военнослужащий Андриан Стасишин из Тернопольской области, считавшийся пропавшим без вести более года, официально подтвержден погибшим. Он был стрелком-сапером 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, а семья и друзья долгое время надеялись на его возвращение.